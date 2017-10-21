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14:40 (мск), источник: Noi.md

Молдова больше всех потребляет молоко из Украины

Ежегодно в нашу страну экспортируют молоко из Украины на 2,13 миллиона долларов.

Источник: Noi.md

Украина экспортировала к началу октября 8,31 тыс. т молока на 5,82 млн долларов. Его основными потребителями стали Молдова (на 2,13 млн долларов), Грузия (1,21 млн долларов) и Катар (1,08 млн долларов).

Экспорт в эти страны составил 3,04 тыс. т, 1,72 тыс. т и 1,54 тыс. т молока соответственно.

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