Молдова больше всех потребляет молоко из Украины
Ежегодно в нашу страну экспортируют молоко из Украины на 2,13 миллиона долларов.
Ежегодно в нашу страну экспортируют молоко из Украины на 2,13 миллиона долларов.
Украина экспортировала к началу октября 8,31 тыс. т молока на 5,82 млн долларов. Его основными потребителями стали Молдова (на 2,13 млн долларов), Грузия (1,21 млн долларов) и Катар (1,08 млн долларов).
Экспорт в эти страны составил 3,04 тыс. т, 1,72 тыс. т и 1,54 тыс. т молока соответственно.