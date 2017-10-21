В Астане родители школьников жалуются на конфликтную мамочку

«В первом же классе у нас ушел учитель. Эта же мама вынудила! Конфликтами, вызовами полиции, жалобами всякими, она вынудила уйти этого учителя. Пришел второй учитель. С сентября месяца начались претензии вот эти необоснованные. Они пьют нам кровь на протяжении времени. Маме надо лечение принудительное», — говорит одна из родительниц Баян Борисова.