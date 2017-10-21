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15:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Астане родители школьников жалуются на конфликтную мамочку

АСТАНА, 21 окт — Sputnik. Родители учеников второго класса одной из школ Астаны пожаловались на мать одного из детей, которая добилась увольнения сразу нескольких классных руководителей, сообщает телеканал КТК.

Источник: Sputniknews.kz

«В первом же классе у нас ушел учитель. Эта же мама вынудила! Конфликтами, вызовами полиции, жалобами всякими, она вынудила уйти этого учителя. Пришел второй учитель. С сентября месяца начались претензии вот эти необоснованные. Они пьют нам кровь на протяжении времени. Маме надо лечение принудительное», — говорит одна из родительниц Баян Борисова.

По словам родителей, одна из женщин регулярно жаловалась на классного руководителя директору, при этом не предоставляя никаких доказательств.

Тем не менее, из школы после таких обращений уволили трех классных руководителей.

Как утверждают другие родители, школьники переживают смену учителей. Они готовятся подать жалобу в министерство образования.

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