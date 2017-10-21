В Воронежской области на 2 дня отменят электричку Лиски — Сагуны
В Воронежской области перестанет курсировать пригородный поезд № 6684 Лиски — Сагуны, сообщила
В Воронежской области перестанет курсировать пригородный поезд № 6684 Лиски — Сагуны, сообщила
Электричку отменят 28 и 29 октября.
Кроме того, изменится расписание движения четырех поездов. Например, маршрут ежедневной электрички № 6302 Лиски — Россошь сократится до станции «Евдаково» с 23 по 30 октября.
Поезда № 6384 Лиски — Россошь, № 6385 Россошь — Лиски, № 6409 Лиски — Воронеж-1 начнут ездить по обновленному расписанию.
В Воронежской области также отменили четыре пригородных поезда. Электрички перестанут ходить с 23 октября.