Верблюжью тушенку будут производить в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматы к концу 2018 года начнет свою деятельность предприятие по производству тушенки из верблюжатины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматы к концу 2018 года начнет свою деятельность предприятие по производству тушенки из верблюжатины, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я являюсь преподавателем кафедры “Технология и безопасность продовольственных продуктов”. На нашей кафедре в свое время были защищены две докторские диссертаций PhD, касающиеся исследований качества верблюжатины и влияния на нее химических загрязнителей. Располагая результатами докторских диссертации, мы решили реализовать проект “Внедрение ресурсосберегающих технологий переработки верблюжьего мяса для производства мясных и мясорастительных консервов”», — рассказала руководитель Инновационного научного образовательного центра Казахского национального аграрного университета Жулдыз Сулейменова в комментарии.
По ее словам, проект принял участие в конкурсе на получение грантового финансирования по проектам коммерциализации результатов научной и
На осуществление проекта государство через «Фонд науки» выделило 151,3 млн тенге, частный партнер — 7,5 млн тенге, а также здание, в котором будет в скором будущем располагаться производство.
«Проект двухлетний, по окончании следующего года должен быть запущен производственый цех. Он расположится в центре Алматы. Предприятие разместится в здании, который предоставляет частный партнер. Для этой цели в настоящее время проводится реконструкция помещений, закупается специальное производственное и лабораторное оборудования. Хотела бы отметить, что основная часть финансирования, а это почти 70−80%, будет направлена именно на закуп оборудования. Почти половину необходимого оборудования мы уже закупили», — пояснила руководитель проекта.
«Запуск предприятия планируется на следующий год. По программе реализации проекта, он запланирован на конец года. Надеемся, что ровно через год наш завод будет работать», — отметила она.
Примечательно, интерес к новой продукции уже проявили в Вооруженных силах РК, утверждает руководитель проекта. Специально для военных разработчики изготовили вариант упаковок цвета хаки. Предприятие планирует реализовывать свою продукцию через сети крупных торговых сетей и розничные магазины страны. Для этого планируется провести соответствующие переговоры. При этом Жулдыз Сулейменова считает, что рыночная стоимость верблюжьей тушенки будет не менее чем в полтора раза дешевле говяжьей.
«Верблюд пасется свободно в степи, его мясо чистое. И потом, мясо
По информации руководителя проекта, поставлять мясо верблюда на предприятие планирует одно из крупнейших фермерских хозяйств Алматинской области ТОО «Даулет-Бекет», которое выращивает почти 5 тыс. голов верблюдов. Предварительные договоренности с этим хозяйством были достигнуты.