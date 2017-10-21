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15:23 (мск), источник: Kazinform

Верблюжью тушенку будут производить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Алматы к концу 2018 года начнет свою деятельность предприятие по производству тушенки из верблюжатины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я являюсь преподавателем кафедры “Технология и безопасность продовольственных продуктов”. На нашей кафедре в свое время были защищены две докторские диссертаций PhD, касающиеся исследований качества верблюжатины и влияния на нее химических загрязнителей. Располагая результатами докторских диссертации, мы решили реализовать проект “Внедрение ресурсосберегающих технологий переработки верблюжьего мяса для производства мясных и мясорастительных консервов”», — рассказала руководитель Инновационного научного образовательного центра Казахского национального аграрного университета Жулдыз Сулейменова в комментарии.

По ее словам, проект принял участие в конкурсе на получение грантового финансирования по проектам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, проводимой АО «Фонд науки» Министерства образования и науки РК. Заявленный Казахским национальным аграрным университетом проект был одобрен, при этом одним из основных обязательных условий являлось участие в нем частного партнера — им стало ТОО «Күн-Нұры».

На осуществление проекта государство через «Фонд науки» выделило 151,3 млн тенге, частный партнер — 7,5 млн тенге, а также здание, в котором будет в скором будущем располагаться производство.

«Проект двухлетний, по окончании следующего года должен быть запущен производственый цех. Он расположится в центре Алматы. Предприятие разместится в здании, который предоставляет частный партнер. Для этой цели в настоящее время проводится реконструкция помещений, закупается специальное производственное и лабораторное оборудования. Хотела бы отметить, что основная часть финансирования, а это почти 70−80%, будет направлена именно на закуп оборудования. Почти половину необходимого оборудования мы уже закупили», — пояснила руководитель проекта.

Первоначально ассортимент выпускаемой продукции составят три наименования — это тушенка из верблюжатины в чистом виде, а также тушенка с добавлением гречки и с добавлением риса. Однако в дальнейшем, при увеличении спроса, говорит Жулдыз Сулейменова, линейка производимой продукции будет расширена.

«Запуск предприятия планируется на следующий год. По программе реализации проекта, он запланирован на конец года. Надеемся, что ровно через год наш завод будет работать», — отметила она.

Примечательно, интерес к новой продукции уже проявили в Вооруженных силах РК, утверждает руководитель проекта. Специально для военных разработчики изготовили вариант упаковок цвета хаки. Предприятие планирует реализовывать свою продукцию через сети крупных торговых сетей и розничные магазины страны. Для этого планируется провести соответствующие переговоры. При этом Жулдыз Сулейменова считает, что рыночная стоимость верблюжьей тушенки будет не менее чем в полтора раза дешевле говяжьей.

«Верблюд пасется свободно в степи, его мясо чистое. И потом, мясо двух-трехлетнего верблюда ничем не уступает по своему качеству, по содержанию аминокислот, белковому составу мясу говядины. Но его рыночная цена почти в два раза ниже говядины. В первый год мы планируем выпустить пока 600 тысяч штук консервов. В Казахстане аналогов таким консервам нет», — сказала она.

По информации руководителя проекта, поставлять мясо верблюда на предприятие планирует одно из крупнейших фермерских хозяйств Алматинской области ТОО «Даулет-Бекет», которое выращивает почти 5 тыс. голов верблюдов. Предварительные договоренности с этим хозяйством были достигнуты.

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