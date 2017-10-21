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15:29 (мск), источник: Kapital.kz

Америку, Европу и Азию ждет высокая квартальная прибыль

В третьем квартале 2017 года мир столкнулся с ураганами, неопределенностью с процессом выхода Великобритании из Европейского союза и пугающими ракетными испытаниями Северной Кореи. Однако инвесторам, ожидающим в ближайшие недели публикации финансовой отчетности, стоит все это игнорировать, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Источник: Kapital.kz

Мировая экономика показывает лучшие темпы роста за последние десять лет, несмотря на завершение периода низких процентных ставок. МВФ на прошлой неделе повысил свой прогноз экономического роста США, еврозоны, Японии и Китая, вопреки политической напряженности и стихийным бедствиям, пишет newsru.com.

«Глобальная макроэкономическая ситуация является очень хорошим фоном для корпоративных прибылей», — рассказал агентству Шон Тейлор, директор по инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе в компании Deutsche Asset Management, управляющей активами примерно на 840 млрд долларов по всему миру.

На этом фоне становится понятным, почему квартальный рост прибыли китайских технологических гигантов Tencent Holdings Ltd. и Alibaba Group Holding Ltd. составит, по прогнозам, не менее 45%. И почему показатели 83% компаний в индексе Standard & Poor’s 500, которые уже опубликовали свою отчетность, включая Goldman Sachs Group Inc и Johnson&Johnson, превысили прогнозы аналитиков.

В Европе операционная прибыль швейцарского производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont SA подскочила на 45% за шесть месяцев по 30 сентября в связи с огромным спросом на дорогие часы Cartier и Montblanc. Согласно прогнозам, американские компании из индекса S&P 500 сообщат о росте прибыли на 3,1% за третий квартал, а JPMorgan Chase & Co ожидает, что доходы европейских компаний увеличатся на 6%.

В Азии, по данным терминала Bloomberg, прибыль на акцию выросла на 21% для 43 компаний в индексе MSCI AC Asia Pacific, которые уже опубликовали отчетность.

Напомним, эксперты в пересмотренном прогнозе экономического развития, опубликованном 10 октября, отмечают, что мировая экономика развивается более быстрыми темпами, чем они предсказывали ранее.

В то же время, по мнению экономистов фонда, на фоне восстановления экономики средняя заработная плата растет чрезвычайно медленно — даже в богатых странах. Кроме того, экономический рост наблюдается не везде: в тяжелом положении находятся государства, экспортирующие нефть, а также те, где сложилась нестабильная ситуация.

Кроме того, за оптимистическими показателями экономического роста скрывается и гораздо более медленный, чем с 1996 года по 2005 год, рост производительности в долгосрочной перспективе.

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