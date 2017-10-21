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15:13 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону выделят 259 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Правительство РФ поручило Минфину подготовить распоряжение о выделении 259 миллионов рублей Ростовской области для помощи пострадавшим от крупного пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону, сообщил на встрече с погорельцами председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко.

Источник: РИА Новости

«На сегодня есть поручение председателя правительства Минфину подготовить распоряжение о выделении области 259 миллионов рублей. Мы ожидаем, что до конца октября распоряжение правительства будет подписано», — пояснил Ищенко.

После подписания Заксобрание Ростовской области внесет на согласование проект областного закона, который предусматривает предоставление помощи для приобретения жилья из расчёта стоимости 1 квадратного метра в размере 36,7 тысячи рублей за счет средств федерального и областного бюджетов и 10 тысяч за счёт средств федерального бюджета. Ищенко заявил, что выделенные из федерального бюджета деньги поступят примерно в середине декабря.

Ранее сообщалось, что 88 семей могут претендовать на жилищные сертификаты, у них документы оформлены в полном объёме. Часть людей ещё находятся в стадии оформления.

Кроме того, правительство региона подготовило законопроект о дополнительных мерах поддержки пострадавшим при пожаре. Это документ регионального уровня об оказании иной поддержки, нежели предусмотрено сегодня законодательством. Как сообщил губернатор, власти региона обратились к руководству страны с просьбой в связи с масштабностью пожара оказать помощь в виде дотаций (274 миллиона рублей), для того чтобы поддержать максимальное количество погорельцев. Примерно столько же планируют выделить из областного бюджета.

Сильный пожар произошел 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

Погорельцы подавали заявления на получение жилищных сертификатов с 20 сентября. Ранее председатель Заксобрания региона Александр Ищенко сообщил, что жилищные сертификаты будут предоставлять ростовчанам не раньше декабря 2017 года.

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