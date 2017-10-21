Молдова сократила импорт российского газа
Молдова в этом году сократила импорт российского природного газа, передает NOI.md.
Молдова в этом году сократила импорт российского природного газа, передает NOI.md.
В частности, поставки российского «голубого топлива» в Молдову, включая ее Приднестровский регион, в
При этом, м., в сравнении с сентябрем прошлого года, поставки в Молдову российского природного газа снизились на 4% — до 162,2 млн. куб. м.
Это следует из данных компании «Укртрансгаз», обеспечивающей транзит российского газа в Молдову по территории Украины.
Ранее она сообщала, что в
Объем поставок российского газа потребителям Молдовы в целом в 2016 г. составил около 3 млрд. куб. м.