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16:53 (мск), источник: Noi.md

Молдова сократила импорт российского газа

Молдова в этом году сократила импорт российского природного газа, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

В частности, поставки российского «голубого топлива» в Молдову, включая ее Приднестровский регион, в январе-сентябре 2017 г. составили 1 млрд. 815 млн. куб. м., уменьшившись примерно на 8,2%, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

При этом, м., в сравнении с сентябрем прошлого года, поставки в Молдову российского природного газа снизились на 4% — до 162,2 млн. куб. м.

Это следует из данных компании «Укртрансгаз», обеспечивающей транзит российского газа в Молдову по территории Украины.

Ранее она сообщала, что в январе-сентябре прошлого года поставки российского газа в Молдову составили 1 млрд. 976,9 млн. куб. м., в том числе, в сентябре 2016 г. -169 млн. куб. м.

Объем поставок российского газа потребителям Молдовы в целом в 2016 г. составил около 3 млрд. куб. м.

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