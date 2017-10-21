Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует повысить стоимость проезда в автобусах до 25 рублей с 1 ноября

Он отметил, что с 1 октября некоторые частные перевозчики (шесть компаний из десяти) подняли стоимость проезда до 25 рублей.

«Мы провели с ними переговоры, и с 1 ноября на маршрутах, которые они обслуживают (Т-1, 8А, 22, 23, 33, 24, 25, 9, 10, 29) проезд для школьников будет стоить 20 рублей», — отметил Виктор Нестеров.

Вопрос повышения стоимости проезда на муниципальном транспорте рассматривает тарифная комиссия при администрации. Итоговое решение комиссии планируется опубликовать 26 октября 2017 года, повышение произойдет с 1 ноября.

«Думаю, стоимость будет равна 25 рублям. При этом тариф на проезд в троллейбусах мы, возможно, сделаем ниже. Для МУП “Экспресс” важно сохранение пассажиропотока, который у него забирают более маневренные частные перевозчики», — рассказал Виктор Нестеров.