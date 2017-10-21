МСХ РК ввело запрет на ввоз товаров четырех предприятий Кыргызстана

Источник: Newtimes.kz

В Алматы регулярно проводят ветеринарно-санитарный контроль поставляемой животноводческой продукции из соседней республики. Очередной рейд по городским рынкам и супермаркетам выявил ряд нарушений. На трех объектах внутренней торговли установлено, что 7 индивидуальных предпринимателей реализовывали продукцию с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Товар, который не имел маркировки, изъяли, предварительно обезвредили и уничтожили в скотомогильнике, который находится в 50 километрах от города. Он существует уже около двух лет и соответствует всем стандартам.

Всего 25 кыргызских производителей имели доступ на реализацию своих товаров в Казахстане. Это 15 молочных, 8 рыбных и 2 предприятия готовой мясной продукции. После проверки для четырех из них введено временное ограничение на ввоз продукции в Казахстан. Еще два кыргызских предприятия попали под усиленный контроль, то есть пробы с каждой поставки отправляются на лабораторные исследования.