МСХ РК ввело запрет на ввоз товаров четырех предприятий Кыргызстана
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело запрет на ввоз товаров четырех молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана, передает «Хабар 24».
Министерство сельского хозяйства Казахстана ввело запрет на ввоз товаров четырех молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана, передает «Хабар 24».
В Алматы регулярно проводят
Всего 25 кыргызских производителей имели доступ на реализацию своих товаров в Казахстане. Это 15 молочных, 8 рыбных и 2 предприятия готовой мясной продукции. После проверки для четырех из них введено временное ограничение на ввоз продукции в Казахстан. Еще два кыргызских предприятия попали под усиленный контроль, то есть пробы с каждой поставки отправляются на лабораторные исследования.
«На рынках, на объектах внутренней торговли идет реализация молочной и мясной готовой продукции с маркировками, которые не разрешены на ввоз на территории города Алматы, на территории Казахстана. Кроме того что она в реестр не внесена, на нее нет разрешительных документов.