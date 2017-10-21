Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Минский метрополитен и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор о поставке поездов Stadler.

​Эти поезда будут пущены к 2020 году по третьей ветке минского метрополитена. Контракт включает шесть четырехвагонных поездов и пять шестивагонных составов. Поставка первой партии ожидается к 2018 году, все поезда должны быть поставлены до 2020 года.

Вагоны поезда будут оборудованы системой автоматического пожаротушения, сертифицированной на территории Республики Беларусь. Головные вагоны также оборудованы для пассажиров на инвалидных колясках с местами для их фиксации.