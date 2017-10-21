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22:06 (мск), источник: Sputnik.by

Поезда Stadler будут ходить по третьей ветке минского метро

Гарантийный срок эксплуатации таких вагонов Stadler составляет 560 тысяч километров пробега.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Минский метрополитен и ЗАО «Штадлер Минск» подписали договор о поставке поездов Stadler.

​Эти поезда будут пущены к 2020 году по третьей ветке минского метрополитена. Контракт включает шесть четырехвагонных поездов и пять шестивагонных составов. Поставка первой партии ожидается к 2018 году, все поезда должны быть поставлены до 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вагоны поезда будут оборудованы системой автоматического пожаротушения, сертифицированной на территории Республики Беларусь. Головные вагоны также оборудованы для пассажиров на инвалидных колясках с местами для их фиксации.

Сейчас ведутся работы по строительству третьей ветки метрополитена, в прошлом году пассажиропоток минского метро составлял почти 800 тысяч человек в день.

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