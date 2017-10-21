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22:15 (мск), источник: РИА Новости

Правительство Калининградской области не планирует сокращать соцвыплаты

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Финансирование мер социальной поддержки граждан в Калининградской области в 2018 году останется на прежнем уровне, власти не планируют сокращать выплаты, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Источник: РИА Новости

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил «по кочану» на вопрос журналистов, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад, которые были отменены в конце 2016 года. Позже он пояснил, что многие получатели социальных выплат в них не нуждаются.

«При формировании бюджета на 2018 год финансирование мер финансовой поддержки граждан, в том числе и семей с детьми, осталось на прежнем уровне», — заявила РИА Новости врио министра социальной политики правительства региона Анжелика Майстер. «Социальные выплаты в Калининградской области сокращаться не будут», — добавила она.

Майстер пояснила, что изменился только порядок начисления двух социальных выплат: при рождении ребенка и компенсации за детский сад. К ним стал применяться критерий нуждаемости. Так, получить выплату при рождении ребенка может семья, ежемесячный доход которой не превышает двух прожиточных минимумов, то есть около 20 тысяч рублей, на каждого человека, включая новорожденного. При компенсации части платы за детский сад критерий нуждаемости составляет один прожиточный минимум.

«Финансовая поддержка из регионального бюджета направлена на то, чтобы поддержать те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, те, кому в данный момент особенно тяжело. Более того, применение к этим двум выплатам критерия нуждаемости не вызвало недовольства, и обращений о возобновлении этих выплат на прежних условиях в адрес правительства региона не поступало», — пояснила врио министра.

По ее данным, раньше за пособием при рождении ребенка обращались порядка 900 человек в месяц, сейчас их количество сократилось до 700 человек.

«Граждане стали обращаться в областную службу занятости, переобучаться и в итоге трудоустраиваться», — отметила Майстер.

«Выплаты должны помогать гражданам выбраться из сложной ситуации, а не быть единственным или основным источником дохода семьи, когда родители даже не пытаются что-то сделать сами, а полагаются только на помощь государства», — заключила она.

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