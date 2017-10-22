Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября
Владимиром Путиным определен срок — до 1 ноября.
Владимиром Путиным определен срок — до 1 ноября.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов ДФО определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов
Такой пункт вошел в перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного
«Срок исполнения поручения — 1 ноября 2017 года», — обозначено в документе.
Отметим, президент РФ на заседании президиума Государственного совета заявил, что уровень жизни людей на Дальнем Востоке должен не только достичь среднероссийского значения, а в ближайшей перспективе и превысить его.