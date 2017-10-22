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10:09 (мск), источник: VLADNEWS

Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября

Владимиром Путиным определен срок — до 1 ноября.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов ДФО определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов социально-экономического развития макрорегиона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Такой пункт вошел в перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, который состоялся 6 сентября в Приморском крае.

«Срок исполнения поручения — 1 ноября 2017 года», — обозначено в документе.

Отметим, президент РФ на заседании президиума Государственного совета заявил, что уровень жизни людей на Дальнем Востоке должен не только достичь среднероссийского значения, а в ближайшей перспективе и превысить его.

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