Источники финансирования развития ДФО определят до конца октября

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов ДФО определить порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов социально-экономического развития макрорегиона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

Такой пункт вошел в перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, который состоялся 6 сентября в Приморском крае.

«Срок исполнения поручения — 1 ноября 2017 года», — обозначено в документе.