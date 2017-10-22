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10:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителям Башкирии напомнили о сроке уплаты имущественных налогов

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Башкортостане продолжается рассылка налоговых уведомлений — она продлится до 31 октября.

Пользователи Личного кабинета на портале Госуслуг получат соответствующие уведомления в электронном виде. Там же можно будет оплатить налоги. Остальным налогоплательщикам получат уведомления и квитанции для оплаты по адресу места жительства.

Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год — не позднее 1 декабря 2017 года. Начиная с этого дня должникам начнут начислять пени, кроме того, ФНС получит право приступить к принудительному взысканию задолженности.

Межрайонная ИФНС России № 40 по Республике Башкортостан напоминает, что налог на имущество физических лиц второй год исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости (земельный налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости уже с 2006 года). Для поэтапного ввода нового порядка законодательством на первые четыре года предусмотрены понижающие коэффициенты. Так, для расчета налога за 2016 год применен понижающий коэффициент 0,4 (за 2015 год применялся в размере 0,2). Уплачивать налог от кадастровой стоимости в полном размере налогоплательщики республики начнут лишь в 2020 году.

Исчисление имущественных налогов произведено налоговыми органами строго на основании сведений об объектах собственности, представленных регистрирующими органами. При этом учтены все своевременно заявленные налогоплательщиками льготы, а также установленные необлагаемые вычеты в отношении жилых объектов и земельных участков, предназначенных для индивидуальной жилищной застройки и личного подсобного хозяйства.

Следует иметь ввиду, что ставки и дополнительные льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц устанавливаются представительными органами местного самоуправления. Подробная информация размещена в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте Федеральной налоговой службы.

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