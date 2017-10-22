Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Назначен временный директор театра Джигарханяна
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:59 (мск), источник: Sputnik.md

Чем обернется нехватка мяса в Молдове

Молдавские переработчики заявляют, что им недостаточно ни местного, ни импортного мяса, чтобы сдерживать цены.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik, Дарья Чернега. В ближайшие три месяца возможно подорожание колбасных и мясных изделий, об этом Sputnik заявил менеджер американской торговой палаты в Молдове Сергей Кирика.

По словам специалиста, данная ситуация складывается из-за нехватки мяса на местном рынке. Кирика также отметил, что проблема возникла из-за запрета на импорт украинского мяса, который был объявлен по причине вспышки африканской чумы свиней в соседнем государстве. До 2017-го года украинское мясо составляло четверть от всего объема импорта.
«Мы могли бы импортировать мясо из Беларуси, но провозить его надо через территорию Украины. А это значит, что на него тоже накладывается запрет», — заявил Кирика.

Читайте также
Молдова больше всех потребляет молоко из Украины

Другой причиной дефицита сырья на местном рынке эксперт назвал недостаток мяса молдавского происхождения. В 2017 году один из крупнейших производителей свернул выращивание нового поголовья, и это тоже оказало влияние на ситуацию, отметил Кирика. Американская торговая палата обратилась к правительству с просьбой увеличить квоту на беспошлинный ввоз мяса из Евросоюза и уже получила ответ.

«Государство через министерство экономики передало четкий посыл, в котором констатирует, что проблема существует и есть необходимость вмешательства. Процедура по увеличению квоты уже начата, но она отнимет определенное время для ведения переговоров. В лучшем случае проблема будет решена с января месяца. А до этого времени нам надо что-то делать», — рассказал собеседник.

По словам Кирики, квота может быть увеличена на одну, максиму две тысячи тонн. Пока же производители колбасных изделий терпят ежедневные убытки примерно по 50 тысяч леев каждое предприятие.

Местные производители, в свою очередь, настороженно относятся к увеличению квот, поскольку понимают, что выдержать конкуренцию будет трудно. Они считают, что животноводство в Молдове находится в кризисном положении из-за того, что ни государство, ни переработчики не предпринимают мер для эффективного развития отрасли.

«Мы обращались к переработчикам, чтобы они нам помогли, и мы бы работали совместно. Но никто не соизволил вложить ни копейки в наше производство. Они завозят любое мясо — хоть из Бразилии, но только не покупают наше», — отметил Морару.

Квота на беспошлинный импорт в Молдову мяса, произведенного в странах ЕС, была исчерпана в августе текущего года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Зима выдастся холодной: синоптики предупреждают о сильных морозах
В Молдове женщина покончила с собой во дворе дома родного брата
Минобороны: «Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года»
В Минздраве рассказали о новой схеме диспансеризации населения
Глава ЦРУ попросил не спрашивать его в случае пропажи главы КНДР
Миллиардер Андрей Бабиш выиграл парламентские выборы в Чехии
США забраковали стратегию противостояния с Россией и Китаем
СМИ: Россия самовольно внесла Браудера в список Интерпола
Чемпионка мира отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу
Спорт
СМИ: Наставник «Зенита» претендует на работу в клубе АПЛ Манчини подписал контракт с «Зенитом» летом текущего года, после 13 туров санкт-петербургский клуб лидирует в турнирной таблице с 28 очками в активе
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь