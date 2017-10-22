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09:58 (мск), источник: Sputnik

Госкомтуризм Узбекистана: сейчас в стране свыше 850 туроператоров

Накануне туроператоры Таджикистана и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве: стороны намерены совместно продвигать на международных туристских рынках трансграничный маршрут по Великому шелковому пути.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В настоящее время более 850 туроператоров работают на территории Узбекистана. Об этом сообщается на официальном сайте Госкомтуризма республики.

Как отмечается в сообщении, такого результата удалось достичь благодаря тому, что руководство государства предоставило льготы частному бизнесу, сократило сроки получения лицензии на ведение туроператорской деятельности, снизило стоимость разрешительного документа.

Накануне туроператоры Таджикистана и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены сформировать национальные туристические бренды и совместно продвигать на международных туристских рынках трансграничный маршрут по Великому шелковому пути.

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