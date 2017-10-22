Эксперты из 44 стран мира приедут на хлопковую ярмарку в Ташкент
Специалисты обсудят проблемы генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, его защиты от вредителей и болезней.
Специалисты обсудят проблемы генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, его защиты от вредителей и болезней.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Около 1,5 тысяч зарубежных экспертов примут участие в XIII Международной хлопковой и текстильной ярмарке, которая пройдет в Ташкенте с 23 по 27 октября.
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В рамках ярмарки пройдет порядка 16 открытых и тематических сессий по вопросам развития хлопкового и текстильного сектора в отдельно взятых странах, тенденций мирового рынка хлопка, аспектам его торговли, логистики и страхования.
Эксперты обсудят проблемы генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, агротехники выращивания хлопка, его защиты от вредителей и болезней.