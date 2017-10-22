Эксперты из 44 стран мира приедут на хлопковую ярмарку в Ташкент

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Около 1,5 тысяч зарубежных экспертов примут участие в XIII Международной хлопковой и текстильной ярмарке, которая пройдет в Ташкенте с 23 по 27 октября.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана, участники приедут из более чем 44 стран. К тому же, участвовать в мероприятии будут и отечественные специалисты.

В рамках ярмарки пройдет порядка 16 открытых и тематических сессий по вопросам развития хлопкового и текстильного сектора в отдельно взятых странах, тенденций мирового рынка хлопка, аспектам его торговли, логистики и страхования.