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09:55 (мск), источник: Sputnik

Эксперты из 44 стран мира приедут на хлопковую ярмарку в Ташкент

Специалисты обсудят проблемы генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, его защиты от вредителей и болезней.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Около 1,5 тысяч зарубежных экспертов примут участие в XIII Международной хлопковой и текстильной ярмарке, которая пройдет в Ташкенте с 23 по 27 октября.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана, участники приедут из более чем 44 стран. К тому же, участвовать в мероприятии будут и отечественные специалисты.

В рамках ярмарки пройдет порядка 16 открытых и тематических сессий по вопросам развития хлопкового и текстильного сектора в отдельно взятых странах, тенденций мирового рынка хлопка, аспектам его торговли, логистики и страхования.

Эксперты обсудят проблемы генетики и биотехнологии создания селекционных сортов хлопчатника, агротехники выращивания хлопка, его защиты от вредителей и болезней.

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 Эксперты из 44 стран мира приедут на хлопковую ярмарку в Ташкент
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