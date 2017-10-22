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11:02 (мск), источник: Informburo.kz

Бердыбек Сапарбаев возмутился высокой наценкой поставщиков угля

При почти двукратной прибыли руководители так и не обеспечили нормальную техническую базу на предприятиях, занимающихся сбытом угля.

Источник: Informburo.kz

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил базы хранения угля. Главе региона рассказали о поставках и сбыте топлива, передаёт Aktobenews.kz.

Бердыбек Сапарбев поинтересовался стоимостью приобретения угля у поставщиков и конечной ценой для потребителей.

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«Покупаете по 9−10 тысяч тенге за тонну, а продаёте населению по 15−16 тысяч тенге. Откуда складывается эта цифра? Почему такая высокая наценка? У вас нет таких расходов», — обратился аким области к руководителю компании.

Аким остался недоволен отсутствием складов для хранения угля и устаревшей материально-технической базой предприятий, занимающихся сбытом твёрдого топлива.

«За восемь лет работы вы не смогли построить нормальную базу для хранения угля с соблюдением всех норм пожарной и технической безопасности. Здесь должны находиться складские помещения, погрузочная, вагоны должны разгружаться автоматически», — объяснил руководству базы Сапарбаев.

Глава региона поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой сфере.

Власти Карагандинской области на прошлой неделе заявили, что в регионе дефицита угля нет, а ажиотаж возник из-за похолодания и большого количества покупателей.

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