Бердыбек Сапарбаев возмутился высокой наценкой поставщиков угля

Источник: Informburo.kz

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил базы хранения угля. Главе региона рассказали о поставках и сбыте топлива, передаёт Aktobenews.kz.

Бердыбек Сапарбев поинтересовался стоимостью приобретения угля у поставщиков и конечной ценой для потребителей.

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«Покупаете по 9−10 тысяч тенге за тонну, а продаёте населению по 15−16 тысяч тенге. Откуда складывается эта цифра? Почему такая высокая наценка? У вас нет таких расходов», — обратился аким области к руководителю компании.

Аким остался недоволен отсутствием складов для хранения угля и устаревшей материально-технической базой предприятий, занимающихся сбытом твёрдого топлива.

«За восемь лет работы вы не смогли построить нормальную базу для хранения угля с соблюдением всех норм пожарной и технической безопасности. Здесь должны находиться складские помещения, погрузочная, вагоны должны разгружаться автоматически», — объяснил руководству базы Сапарбаев.

Глава региона поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой сфере.