Бердыбек Сапарбаев возмутился высокой наценкой поставщиков угля
При почти двукратной прибыли руководители так и не обеспечили нормальную техническую базу на предприятиях, занимающихся сбытом угля.
При почти двукратной прибыли руководители так и не обеспечили нормальную техническую базу на предприятиях, занимающихся сбытом угля.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев посетил базы хранения угля. Главе региона рассказали о поставках и сбыте топлива, передаёт Aktobenews.kz.
Бердыбек Сапарбев поинтересовался стоимостью приобретения угля у поставщиков и конечной ценой для потребителей.
«Покупаете по 9−10 тысяч тенге за тонну, а продаёте населению по 15−16 тысяч тенге. Откуда складывается эта цифра? Почему такая высокая наценка? У вас нет таких расходов», — обратился аким области к руководителю компании.
Аким остался недоволен отсутствием складов для хранения угля и устаревшей
«За восемь лет работы вы не смогли построить нормальную базу для хранения угля с соблюдением всех норм пожарной и технической безопасности. Здесь должны находиться складские помещения, погрузочная, вагоны должны разгружаться автоматически», — объяснил руководству базы Сапарбаев.
Глава региона поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой сфере.
Власти Карагандинской области на прошлой неделе заявили, что в регионе дефицита угля нет, а ажиотаж возник