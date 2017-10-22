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10:54 (мск), источник: Sputnik

В Бекабаде восстановят более 20 заброшенных предприятий

Ранее госкомитетом по развитию конкуренции Узбекистана была начата работа по возрождению 34 промышленных объекта в Чирчике.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Госкомконкуренции Узбекистана восстановит 24 заброшенных предприятий в Бекабаде.

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В сообщении комитета уточняется, что в результате инвентаризации было выявлено 33 ранее приватизированных и сейчас бездействующих объектов общей площадью 40,2 тыс. кв.м. и земельные участком более 22,5 гектара.

Специальная межведомственная комиссия, созданная по постановлению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, организует восстановление полной производственной мощности предприятий.

Ранее госструктура принялась за возрождение 34 промышленных объекта в Чирчике. Там среди бездействующих комплексов такие крупные предприятия, как бывший завод «Обувная фабрика» и «Птицефабрика».

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