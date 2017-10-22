В Бекабаде восстановят более 20 заброшенных предприятий
Ранее госкомитетом по развитию конкуренции Узбекистана была начата работа по возрождению 34 промышленных объекта в Чирчике.
Ранее госкомитетом по развитию конкуренции Узбекистана была начата работа по возрождению 34 промышленных объекта в Чирчике.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Госкомконкуренции Узбекистана восстановит 24 заброшенных предприятий в Бекабаде.
В сообщении комитета уточняется, что в результате инвентаризации было выявлено 33 ранее приватизированных и сейчас бездействующих объектов общей площадью 40,2 тыс. кв.м. и земельные участком более 22,5 гектара.
Специальная межведомственная комиссия, созданная по постановлению главы Узбекистана Шавката Мирзиёева, организует восстановление полной производственной мощности предприятий.
Ранее госструктура принялась за возрождение 34 промышленных объекта в Чирчике. Там среди бездействующих комплексов такие крупные предприятия, как бывший завод «Обувная фабрика» и «Птицефабрика».