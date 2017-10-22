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11:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В НСО появилась «золотая» остановка общественного транспорта

Инициатива чиновников немало удивила общественность и назревает скандал.

Источник: Администрация Барабинска

В городе Барабинске Новосибирской области разгорается скандал из-за остановки общественного транспорта, на которую чиновники муниципалитета потратили 500 тыс. руб.

О том, что мэрия заказала остановку за столь внушительную сумму, рассказали сами чиновники на официальном городском сайте.

Теперь остановку в народе назвали «золотой», и вся общественность города высказывает негодование по поводу этого проекта. Местный депутат Константин Терещенко обратился в счетную палату Новосибирской области и прокуратуру с требованием проверить бюджетные траты в Барабинске.

Попав с социальные сети, информация о барабинском объекте стала причиной оживленной дискуссии. Например, пользователи сети «ВК» на страницах ресурса «АСТ54» едино сошлись во мнении, что 500 тыс. рублей для такого сооружения, слишком дорого. Так пользователь «ЗАЯЦ» уверен, что чиновники ошиблись, приписав лишний ноль.

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