Аукционы на развитие пяти территорий в Нижнем Новгороде не состоялись

Согласно информации, не поступило ни одной заявки на участие в аукционах на право развития застроенной территории в районе домов № 2,4 по ул. Грузинской (Нижегородской район), в границах улиц Пятигорской и Батумской, Углова и Батумской (Приоксский район), а также на пересечении улиц Гончарова и Усиевича (Ленинский район). Кроме того, не состоялся аукцион на право развития территории в границах улиц Батумской и Героя Елисеева, так как заявку подал лишь один участник — ООО «Талан-Регион-3». С ним планируется заключить договор по начальной цене. Напомним, она составляет 2,6 млн рублей, площадь участка — 2,18 га.