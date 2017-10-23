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08:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Аукционы на развитие пяти территорий в Нижнем Новгороде не состоялись

Назначенные на 20 октября аукционы на развитие территорий в Нижнем Новгороде не состоялись. Об этом сообщается в материалах на сайте администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, не поступило ни одной заявки на участие в аукционах на право развития застроенной территории в районе домов № 2,4 по ул. Грузинской (Нижегородской район), в границах улиц Пятигорской и Батумской, Углова и Батумской (Приоксский район), а также на пересечении улиц Гончарова и Усиевича (Ленинский район). Кроме того, не состоялся аукцион на право развития территории в границах улиц Батумской и Героя Елисеева, так как заявку подал лишь один участник — ООО «Талан-Регион-3». С ним планируется заключить договор по начальной цене. Напомним, она составляет 2,6 млн рублей, площадь участка — 2,18 га.

Напомним также, что сносу или реконструкции в рамках запланированного развития указанных пяти территорий подлежат: дома №№ 2, 3А, 4, 5А, 6, 16, 18, 20, 22, 22А, 26, 26А, 28, 30, 30А, 32 по ул. Батумской, №№ 8А, 9, 9А, 10, 11, 12 по ул. Героя Елисеева, №№ 20, 20А, 22, 22А, 22Б по ул. Пятигорской, №№ 2 и 4 по ул. Столетова, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по ул. Углова, №№ 20,22 по ул. Гончарова, №№ 6,8 по ул. Усиевича, №№ 2,4 по ул. Грузинской, № 14 в пер. Лудильный.

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