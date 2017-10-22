В Калининградской области построят цементный завод

Источник: Калининград.Ru

В регионе построят цементный завод. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Такую договоренность достигли на совещании под руководством министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрия Кускова. Крупнейшая российская отраслевая корпорация «Евроцемент груп» будет обеспечивать строительную сферу области собственным цементом. Проект призван уменьшить зависимость региона от внешних поставок, а также снизить курсовые и логистические риски при поставках из-за пределов области.

Этот масштабный проект соответствует приоритетам развития промышленности Калининградской области, будет способствовать созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы бюджета. К концу ноября будет понятен объём инвестиций по проекту, — отметил Кусков.