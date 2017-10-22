В Калининградской области построят цементный завод
Площадкой для реализации проекта станет индустриальный парк «Данор» в Гурьевском окурге.
Площадкой для реализации проекта станет индустриальный парк «Данор» в Гурьевском окурге.
В регионе построят цементный завод. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Такую договоренность достигли на совещании под руководством министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрия Кускова. Крупнейшая российская отраслевая корпорация «Евроцемент груп» будет обеспечивать строительную сферу области собственным цементом. Проект призван уменьшить зависимость региона от внешних поставок, а также снизить курсовые и логистические риски при поставках
Этот масштабный проект соответствует приоритетам развития промышленности Калининградской области, будет способствовать созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и увеличению налогооблагаемой базы бюджета. К концу ноября будет понятен объём инвестиций по проекту, — отметил Кусков.
Площадкой для реализации проекта станет индустриальный парк «Данор», расположенный в посёлке Луговом Гурьевского округа. Там уже успешно функционируют предприятия строительной индустрии. Инвестору в промышленном парке готовы предоставить весь спектр транспортных, логистических, энергетических и производственных мощностей, водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений, работающих по самым высоким экологическим стандартам.