Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
08:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Объем строительства в Воронежской области сократился на 9,3%

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» всеми хозяйствующими субъектами Воронежской области, в январе-сентябре 2017 года составил 43,5 млрд рублей. Это на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщается в материалах Воронежстата, опубликованных в четверг, 19 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

В том числе организации, не включая субъекты малого предпринимательства, выполнили работы на 15,2 млрд рублей. В сентябре по виду деятельности «строительство» объем работ составил 6,3 млрд рублей. Это незначительно ниже (0,6%), чем за сентябрь 2016 года.

Воронежская область по итогам первого полугодия 2017 года заняла пятое место в ЦФО по объему строительства новых жилых домов. По данным Росстата, общая площадь новых жилых помещений в регионе составила 399,3 тыс. кв. м. Это на 37% меньше, чем за тот же период 2016 года (627 тыс. кв. м).

В сентябре 2017 года аналитики опубликовали рейтинг стоимости квадратного метра жилья в новостройках российских городов. Воронеж занял 29 строчку из 50. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Воронеже снизилась на 3,7% за год. Она составила 43,6 тыс. рублей в августе 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронеже «Буран» уступил дебютанту ВХЛ
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь