Объем строительства в Воронежской области сократился на 9,3%

Источник: РИА "Воронеж"

В том числе организации, не включая субъекты малого предпринимательства, выполнили работы на 15,2 млрд рублей. В сентябре по виду деятельности «строительство» объем работ составил 6,3 млрд рублей. Это незначительно ниже (0,6%), чем за сентябрь 2016 года.

Воронежская область по итогам первого полугодия 2017 года заняла пятое место в ЦФО по объему строительства новых жилых домов. По данным Росстата, общая площадь новых жилых помещений в регионе составила 399,3 тыс. кв. м. Это на 37% меньше, чем за тот же период 2016 года (627 тыс. кв. м).