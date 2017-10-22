Свинина подорожала на рынках Молдовы

Свинина без костей стоит на рынке не менее 80 леев за килограмм.

Летом мы могли купить ее и за 65 леев. Костица продается по 75 леев за килограмм. Один килограмм говядины можно купить за 70 леев, цена остается неизменной, передает ipn.md.

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Помидоры можно купить на рынке не менее чем по 25 леев, по сравнению с 15 леев две недели назад. Розовые и желтые помидоры можно найти по цене 35 леев за килограмм. Один килограмм огурцов стоит 25 леев и более. Цена не изменилась по сравнению с той, что была две недели назад. Один килограмм сладкого перца стоит 15 леев, по сравнению с 10−11 леев две недели назад. Баклажаны остались по цене 15 леев за килограмм.

Цена одного килограмма гогошаров составляет 25 леев. Картофель и лук стоят 6 леев за килограмм, оставаясь по старой цене. Капуста продается на один лей дороже по сравнению с ценой, которая была две недели назад и стоит 5 леев/кг. Пучок зеленого лука, укропа и петрушки стоит 3 лея, в некоторых местах продаются и по 2 лея. Грибы продаются по 28 леев / кг.

Сливы можно купить, как и две недели назад, по цене 12 леев за килограмм. Виноград продается в среднем по 10 леев. Цена одного килограмма яблок начинается с 8 леев, а груша составляет 12 леев.