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15:57 (мск), источник: Noi.md

Свинина подорожала на рынках Молдовы

Свинина без костей стоит на рынке не менее 80 леев за килограмм.

Свинина без костей стоит на рынке не менее 80 леев за килограмм.

Летом мы могли купить ее и за 65 леев. Костица продается по 75 леев за килограмм. Один килограмм говядины можно купить за 70 леев, цена остается неизменной, передает ipn.md.

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Помидоры можно купить на рынке не менее чем по 25 леев, по сравнению с 15 леев две недели назад. Розовые и желтые помидоры можно найти по цене 35 леев за килограмм. Один килограмм огурцов стоит 25 леев и более. Цена не изменилась по сравнению с той, что была две недели назад. Один килограмм сладкого перца стоит 15 леев, по сравнению с 10−11 леев две недели назад. Баклажаны остались по цене 15 леев за килограмм.

Цена одного килограмма гогошаров составляет 25 леев. Картофель и лук стоят 6 леев за килограмм, оставаясь по старой цене. Капуста продается на один лей дороже по сравнению с ценой, которая была две недели назад и стоит 5 леев/кг. Пучок зеленого лука, укропа и петрушки стоит 3 лея, в некоторых местах продаются и по 2 лея. Грибы продаются по 28 леев / кг.

Сливы можно купить, как и две недели назад, по цене 12 леев за килограмм. Виноград продается в среднем по 10 леев. Цена одного килограмма яблок начинается с 8 леев, а груша составляет 12 леев.

Десятка яиц стоит не менее 15 леев, цена выросла на два лея, чем две недели назад.

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Свинина подорожала на рынках Молдовы
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