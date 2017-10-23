Банк Goldman Sachs продал бывшую яхту Алишера Усманова за долги

Круизная яхта Natita была построена в 2005 году в Нидерландах фирмой Oceanco. Ее длина составляет 66 м, ширина — 12,12 м. Рассчитано судно на 12 человек, которые могут разместиться в шести каютах. Усманов по традиции назвал судно в честь своей матери — Dilbar, позже яхта получила имя Natita.

Имя покупателя издание не называет, указывая только на место его жительства — Мальту. При этом банку пришлось предоставить покупателю значительную скидку: яхта, которая когда-то стоила почти $60 млн, была продана за $27,5 млн. Однако она покроет почти всю задолженность Каллопа по кредиту Goldman Sachs, которая составляет $28 млн, отмечает газета. Банку также пришлось понести расходы на содержание яхты, которые, учитывая покупку топлива, составили $438 тыс.