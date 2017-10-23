Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин предупредил о бойне в случае закрытия границы с Донбассом
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
СМИ: сенатор назвал Крым «исконно русской землей»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
07:52 (мск), источник: Kommersant.uz

Банк Goldman Sachs продал бывшую яхту Алишера Усманова за долги

Американский банк Goldman Sachs нашел покупателя на яхту Natita, которую он в августе забрал за долги у американского нефтяного магната Уильяма Каллопа, сообщает The Wall Street Journal. Ранее яхта принадлежала российскому миллиардеру Алишеру Усманову.

Источник: Kommersant.uz

Каллоп приобрел судно у Усманова за $59,9 млн.

Круизная яхта Natita была построена в 2005 году в Нидерландах фирмой Oceanco. Ее длина составляет 66 м, ширина — 12,12 м. Рассчитано судно на 12 человек, которые могут разместиться в шести каютах. Усманов по традиции назвал судно в честь своей матери — Dilbar, позже яхта получила имя Natita.

Имя покупателя издание не называет, указывая только на место его жительства — Мальту. При этом банку пришлось предоставить покупателю значительную скидку: яхта, которая когда-то стоила почти $60 млн, была продана за $27,5 млн. Однако она покроет почти всю задолженность Каллопа по кредиту Goldman Sachs, которая составляет $28 млн, отмечает газета. Банку также пришлось понести расходы на содержание яхты, которые, учитывая покупку топлива, составили $438 тыс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Национальная авиакомпания увеличит летн
Звезд эстрады и кино вывезли собирать хл?
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь