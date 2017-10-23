НАК «Узбекистон хаво йуллари» приобретет партию самолетов Airbus A320
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует приобрести четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320 Neo.
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует приобрести четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320 Neo.
Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолётов. При сопоставимой вместимости (в среднем 150−200 мест), обновлённые воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее.
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Стороны обсудили технические аспекты. НАК «Узбекистон хаво йуллари» ознакомила представителей лизинговой компании со своими требованиями и сообщила свои замечания по коммерческим предложениям.
Узбекская авиакомпания намерена провести переговоры и с другими компаниями, предоставляющими воздушные суда в лизинг.
НАК «Узбекистон хаво йуллари» отметила, что она планирует приобрести воздушные суда в 2018 году.
Авиакомпания также сообщила, что она провела встречу с Директором по маркетингу по Ближнему Востоку и Центральной Азии компании Boeing Исмаилом Роббана.
Стороны обсудили вопросы расширения географии полётов в другие города Узбекистана и увеличения количества перевозимых авиапассажиров. Представители Boeing презентовали своё видение по развитию маршрутной сети Uzbekistan Airways и какой парк воздушных судов потребуется на период до 2030 года.