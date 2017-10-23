НАК «Узбекистон хаво йуллари» приобретет партию самолетов Airbus A320

Источник: Uzdaily.uz

Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолётов. При сопоставимой вместимости (в среднем 150−200 мест), обновлённые воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее.

По данным пресс-службы авиакомпании, самолеты будут приобретены в лизинг. Авиакомпания отметила, что она провела переговоры с представителями компании, которая предложила самолеты Airbus A321 в лизинг.

Стороны обсудили технические аспекты. НАК «Узбекистон хаво йуллари» ознакомила представителей лизинговой компании со своими требованиями и сообщила свои замечания по коммерческим предложениям.

Узбекская авиакомпания намерена провести переговоры и с другими компаниями, предоставляющими воздушные суда в лизинг.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» отметила, что она планирует приобрести воздушные суда в 2018 году.

Авиакомпания также сообщила, что она провела встречу с Директором по маркетингу по Ближнему Востоку и Центральной Азии компании Boeing Исмаилом Роббана.