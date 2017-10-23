Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Брежнева показала достоинства идеальной фигуры
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
07:42 (мск), источник: Uzdaily.uz

НАК «Узбекистон хаво йуллари» приобретет партию самолетов Airbus A320

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует приобрести четыре самолета семейства Airbus A320 классической модификации и Airbus A320 Neo.

Источник: Uzdaily.uz

Это улучшенные версии узкофюзеляжных пассажирских реактивных самолётов. При сопоставимой вместимости (в среднем 150−200 мест), обновлённые воздушные суда, благодаря более экономичным двигателям и современным наработкам в конструкции фюзеляжа, позволяют значительно экономить горючее.

По данным пресс-службы авиакомпании, самолеты будут приобретены в лизинг. Авиакомпания отметила, что она провела переговоры с представителями компании, которая предложила самолеты Airbus A321 в лизинг.

Стороны обсудили технические аспекты. НАК «Узбекистон хаво йуллари» ознакомила представителей лизинговой компании со своими требованиями и сообщила свои замечания по коммерческим предложениям.

Узбекская авиакомпания намерена провести переговоры и с другими компаниями, предоставляющими воздушные суда в лизинг.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» отметила, что она планирует приобрести воздушные суда в 2018 году.

Авиакомпания также сообщила, что она провела встречу с Директором по маркетингу по Ближнему Востоку и Центральной Азии компании Boeing Исмаилом Роббана.

Стороны обсудили вопросы расширения географии полётов в другие города Узбекистана и увеличения количества перевозимых авиапассажиров. Представители Boeing презентовали своё видение по развитию маршрутной сети Uzbekistan Airways и какой парк воздушных судов потребуется на период до 2030 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Установлены ставки за водительское удостоверение
Узбекистан и Казахстан запустят новые авиарейсы
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь