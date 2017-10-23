Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
"Никогда не говори никогда": премьер Украины о закупках газа у РФ
Почему американцам разонравился российский корабль
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым - СМИ
СМИ: Савченко о возможности силового захвата Крыма
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
22-летний бразилец выиграл турнир ММА, придя на бой как зритель
Лорак показала растяжку в откровенном видео - СМИ
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
11:42 (мск), источник: Аргументы и факты

Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей

Если раньше коммунальщики прибегали к отключению услуг в редких случаях, сейчас это стало нормой. Не платишь? Будешь сидеть без света или туалета.

Отключить могут практически любую услугу — газ, электричество, горячую воду, канализацию. Нельзя перекрывать лишь отопление, а в многоквартирных домах ещё и холодную воду (частный дом могут оставить вообще без воды). Если поставщик всех услуг в доме управляющая компания, она сама решит, что вырубить. Поэтому можно задолжать за воду, а отключат свет или наоборот. «Есть постановление правительства № 354, по которому приостановить “коммуналку” можно при наличии задолженности по оплате 1 услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива, — говорит юрисконсульт НП “ЖКХ Контроль” Надежда Тармаева. — Сколько это в рублях? Если человек живёт в квартире один и местные тарифы на электроэнергию или воду невысоки, то двухмесячный долг, за который у вас могут отключить услугу, может составить 700−1000 руб.».

«Редко, когда “коммуналку” отключают за небольшой долг — это экономически невыгодно, — объясняет исполнительный директор “Школы грамотного потребителя” Александр Козлов. — Чаще всего к такой мере прибегают, когда задолженность больше 6 месяцев. И, кстати, это самый действенный способ. Иногда начисление пени и решение суда должников не пугают, но, как только их лишают света или туалета, они сразу начинают платить».

Индивидуальная заглушка

Чаще всего коммунальщики вырубают электричество — это просто и быстро. Приходит электрик, отрезает провод в подъездном щитке, изолирует его и пломбирует. Если же человек самовольно подключается, его могут оштрафовать на ­10−15 тыс. руб. Только в Петропавловске-Камчатском с января по сентябрь 2017 г. было сделано 17 тыс. отключений. Должники остальных городов и посёлков тоже в курсе, что такое остаться в темноте, без телевизора и возможности зарядить мобильный. Иногда отключают газ, реже горячую воду, поскольку в большинстве домов для этого нужен доступ в квартиру. В последнее время набирает популярность лишение возможности сходить в туалет, поскольку для этого тоже не надо пробираться в жилище должника. Водо­канал «РВК-Воронеж» уже лишил канализации жильцов двух квартир девятиэтажки на ул. Лизюкова, каждый из которых задолжал по 10 тыс. руб. И собирается то же самое сделать ещё с 15 тыс. горожан, которые уже получили уведомления. При этом технологии отключения инновационные: через крышу в общий канализационный стояк опускают уст­ройство, похожее на медицинский эндоскоп. Инфракрасная камера передаёт изображение на монитор, и оператор устанавливает заглушку точно на слив неплательщика. Когда жильцы полностью погасят долги и заплатят ещё 6 тыс. руб. за работу бригады, заглушку снимут лишь в течение 2 дней.

Коммунальщики говорят: не хотите испытывать бытовые неудобства — платите вовремя. Или заключайте соглашения о погашении задолженности — рассрочку, как правило, дают на полгода. Если же не хватает денег на оплату «коммуналки», обращайтесь за субсидией: её дают, если платежи за ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи (в некоторых регионах другие пороговые значения, например в Москве — 10%). Такой возможностью в стране пользуются уже 30 млн человек. Но есть условие — сначала надо погасить долг, а потом уже обращаться за субсидией, иначе её не дадут.

«Среди должников есть богатые люди, но всё-таки чаще бедные, которым нечем платить. Доходы у населения упали на 30%! — говорит председатель комитета ТПП РФ по предприниматель­ству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков. — Я считаю: сначала надо добиться нормальных зарплаты и пенсий, чтобы люди могли спокойно оплачивать услуги. Раньше “коммуналку” запрещалось отключать. Можно было сделать меньше напор воды, устроить мигание лампочки или отключать энергию вечером, когда человеку хочется смотреть телевизор. Сегодня о социальной гуманности совсем забыли. Отключают всех без разбору».

Грязные войны управляющих компаний

Квартиру или дом могут оставить без «коммуналки», даже если там живут дети. В прошлом году в Орловской обл. в домах 30 многодетных семей отключили газ и свет. А в Лениногорском р-не Татарстана чиновники даже хотели поручить органам опеки «организовать работу по изъятию несовершенно­летних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители». А всё из-за трагедии, которая произошла в с. Старый Кувак, где в пожаре погибли женщина и её пятеро детей. В доме за неуплату был отключён газ, семья обогревалась электронагревателями — и случилось короткое замыкание…

«При отключении услуг бывают нарушения, главное из которых — несоблюдение процедуры уведомления (см. инфо­графику)», — говорит Александр Козлов. Мало того, жильцов порой оставляют без света по ошибке или за то, что их управляющая компания не перечислила деньги поставщику. В Воронеже, который в эти дни вновь сотрясает «туалетная война», людей отключали от канализации из-за спора двух управляющих компаний, которые не могли поделить дом. В феврале 2016 г. одна из них просто перекрыла доступ в туалет в 60 квартирах дома 52 по улице 25 Января — там жили те, кто платил другой фирме. В один далеко не прекрасный вечер жильцы обнаружили: вода в их унитазе сливается гораздо хуже, а всё остальное и вовсе всплывает на поверхность.

«Это было настоящее мучение, — вспоминает жительница Галина Япрынцева. — Каждый выживал, как мог. Одни ходили в туалет к соседям, другие — в поликлинику, третьи — в офис судебных приставов, расположенный в соседнем доме. Кто-то — просто в пакет и выбрасывал всё на мусорку». Особенно тяжело пришлось семьям с деть­ми. В итоге заглушки сняла конкурирующая УК, а канализация заработала лишь через неделю. Скандал был очень громким. Мэр Воронежа тогда потребовал лишить компанию, которая устроила «туалетную войну», лицензии. Это было сделано, но сегодня УК продолжает работать, но уже под другим названием.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Флот для сверхдержавы. Как умер главный центр судостроения СССР
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
Минтруд опроверг повышение минимального трудового стажа
Финансисту Уильяму Браудеру аннулировали американскую визу
На Байконуре начались антитеррористические учения
Феминистки раскритиковали термин «беременный человек»
Илья Резник написал молитву Николаю II
Спорт
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017 По итогам опроса журналистов из ведущих европейских СМИ, француз опередил форварда «Барселоны» Усмана Дембеле и нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь