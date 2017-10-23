Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Если раньше коммунальщики прибегали к отключению услуг в редких случаях, сейчас это стало нормой. Не платишь? Будешь сидеть без света или туалета.
Если раньше коммунальщики прибегали к отключению услуг в редких случаях, сейчас это стало нормой. Не платишь? Будешь сидеть без света или туалета.
Отключить могут практически любую услугу — газ, электричество, горячую воду, канализацию. Нельзя перекрывать лишь отопление, а в многоквартирных домах ещё и холодную воду (частный дом могут оставить вообще без воды). Если поставщик всех услуг в доме управляющая компания, она сама решит, что вырубить. Поэтому можно задолжать за воду, а отключат свет или наоборот. «Есть постановление правительства № 354, по которому приостановить “коммуналку” можно при наличии задолженности по оплате 1 услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива, — говорит юрисконсульт НП “ЖКХ Контроль” Надежда Тармаева. — Сколько это в рублях? Если человек живёт в квартире один и местные тарифы на электроэнергию или воду невысоки, то двухмесячный долг, за который у вас могут отключить услугу, может составить 700−1000 руб.».
«Редко, когда “коммуналку” отключают за небольшой долг — это экономически невыгодно, — объясняет исполнительный директор “Школы грамотного потребителя” Александр Козлов. — Чаще всего к такой мере прибегают, когда задолженность больше 6 месяцев. И, кстати, это самый действенный способ. Иногда начисление пени и решение суда должников не пугают, но, как только их лишают света или туалета, они сразу начинают платить».
Индивидуальная заглушка
Чаще всего коммунальщики вырубают электричество — это просто и быстро. Приходит электрик, отрезает провод в подъездном щитке, изолирует его и пломбирует. Если же человек самовольно подключается, его могут оштрафовать на 10−15 тыс. руб. Только в
Коммунальщики говорят: не хотите испытывать бытовые неудобства — платите вовремя. Или заключайте соглашения о погашении задолженности — рассрочку, как правило, дают на полгода. Если же не хватает денег на оплату «коммуналки», обращайтесь за субсидией: её дают, если платежи за ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи (в некоторых регионах другие пороговые значения, например в Москве — 10%). Такой возможностью в стране пользуются уже 30 млн человек. Но есть условие — сначала надо погасить долг, а потом уже обращаться за субсидией, иначе её не дадут.
«Среди должников есть богатые люди, но
Грязные войны управляющих компаний
Квартиру или дом могут оставить без «коммуналки», даже если там живут дети. В прошлом году в Орловской обл. в домах 30 многодетных семей отключили газ и свет. А в Лениногорском
«При отключении услуг бывают нарушения, главное из которых — несоблюдение процедуры уведомления (см. инфографику)», — говорит Александр Козлов. Мало того, жильцов порой оставляют без света по ошибке или за то, что их управляющая компания не перечислила деньги поставщику. В Воронеже, который в эти дни вновь сотрясает «туалетная война», людей отключали от канализации
«Это было настоящее мучение, — вспоминает жительница Галина Япрынцева. — Каждый выживал, как мог. Одни ходили в туалет к соседям, другие — в поликлинику, третьи — в офис судебных приставов, расположенный в соседнем доме.