Органическое фермерство пока не находит поддержки у государства

Источник: Ежедневник.by

Рынок органики может начать активно развиваться, если в Беларуси появится законодательная база для развития органического земледелия. Экофермеры рассчитывают, что закон об органическом земледелии многое расставит по своим местам.

«Например, сегодня Минсельхозпрод не выделяет органическую и неорганическую продукцию и устанавливает единую цену, выше которой мы не можем прыгнуть. Если выйдет закон, можно будет надеяться, что наши затраты будут учтены, поскольку уровень затрат для органического производства выше, чем для традиционного», — отметил глава фермерского хозяйства «Вермиэкопродукт» Игорь Хващевский.

К тому же, жалуются фермеры, сегодня практически любой может назвать свою продукцию органической, по сути, это вопрос только честности производителя. Белорусский потребитель видит в магазине продукты, в названиях которых встречаются приставки БИО и ЭКО, однако, что стоит за этими названиями, часто неизвестно.

«Пока нет закона об органическом земледелии, многие пользуются этим, дискредитируя тем самым органического фермера», — отметил Игорь Хващевский.

Руководитель сертифицированного органического фермерского хозяйства «СидСад» Елена Сидорова пояснила, что: сегодня торговля органическими продуктами никак не контролируется государством, закон же даст торговать честно.

При этом участники рынка утверждают, что появление закона - не панацея от всех проблем. Необходимо, чтобы инициатива «снизу» шла заодно с мерами господдержки.

«Закон — это только первый шаг, он только устанавливает рамки, — сказала Лана Семенас, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель правления экологического учреждения “Агро-Эко-Культура”. — Потом нужно разрабатывать различные подзаконные акты, чтобы регулировать вопросы, связанные с сертификацией, продажами. Все это дело не одного года, а многих лет».

Планируется, что закон об органическом сельском хозяйстве будет внесен на рассмотрение парламента уже в ноябре.

Трудности на пути фермера

При всех сложностях, признался Игорь Хващевский, белорусские фермеры не против заниматься органикой, но нужно понимать, что это уже совсем другое оборудование и технологии.

«Фермеру очень сложно перейти от традиционного к экологически чистому производству. Должно пройти три года переходного периода сертификации. А сертификация — процесс дорогой, длительный. Многие начинают ее проходить, затем бросают из-за ряда сложностей», — сказал он.

«Как бизнесмен, могу сказать, что путь органического фермера очень тяжелый. Мы получили сертификат недавно, предлагаем зелень и ягоды. Если раньше Россия потребляла зелень зимой, то сегодня мы соревнуемся с китайской зеленью, привезенной оттуда», — отметила и Елена Сидорова.

«Наше хозяйство, к примеру, работает с торговыми сетями, и надо отметить, что органическим продуктам тяжело конкурировать с традиционными, — добавила она. — Ведь работа с торговой сетью связана с тендером, где все определяет цена и твои маркетинговые способности. Тендер — это порог цен. А нужно дать покупателю возможность проголосовать рублем».

О каком-то радикальном переломе в данном вопросе можно будет говорить только тогда, когда в органику придет не мелкий фермер, а средний, и в супермаркетах появятся на постоянной основе полки с органической продукцией, резюмировала фермер.

Белорусы не готовы к покупке органики

К тому же, на взгляд фермеров, белорусский потребитель, к сожалению, пока не готов к покупке органики, и причин для этого несколько. «Это, во-первых, недостаток информации в обществе о пользе и преимуществах органической еды, во-вторых, на данный момент покупателя очень легко обмануть: сертифицированных хозяйств по пальцам можно посчитать, а в магазинах сплошь “био” и “эко” продукты, которые не подтверждены никаким знаком качества и сертификатом, — рассказала Елена Сидорова. — Ну и последнее, наш покупатель довольно-таки беден: невысокие зарплаты, привычка постоянно экономить и т. п. ».

При этом участники рынка надеются, что перспективы у органического сельского хозяйства в Беларуси есть, нужно лишь правильно подойти к вопросу.

«К сожалению, органическое фермерство пока не находит поддержки у государства: нужны частная собственность на землю, более дешевые кредиты и такой бизнес-климат, чтобы отрасль могла развиваться», — считает Лана Семенас.