Органическое фермерство пока не находит поддержки у государства

Рынок органики может начать активно развиваться, если в Беларуси появится законодательная база для развития органического земледелия. Экофермеры рассчитывают, что закон об органическом земледелии многое расставит по своим местам.
«Например, сегодня Минсельхозпрод не выделяет органическую и неорганическую продукцию и устанавливает единую цену, выше которой мы не можем прыгнуть. Если выйдет закон, можно будет надеяться, что наши затраты будут учтены, поскольку уровень затрат для органического производства выше, чем для традиционного», — отметил глава фермерского хозяйства «Вермиэкопродукт» Игорь Хващевский.
К тому же, жалуются фермеры, сегодня практически любой может назвать свою продукцию органической, по сути, это вопрос только честности производителя. Белорусский потребитель видит в магазине продукты, в названиях которых встречаются приставки БИО и ЭКО, однако, что стоит за этими названиями, часто неизвестно.
«Пока нет закона об органическом земледелии, многие пользуются этим, дискредитируя тем самым органического фермера», — отметил Игорь Хващевский.
Руководитель сертифицированного органического фермерского хозяйства «СидСад» Елена Сидорова пояснила, что: сегодня торговля органическими продуктами никак не контролируется государством, закон же даст торговать честно.
При этом участники рынка утверждают, что появление закона - не панацея от всех проблем. Необходимо, чтобы инициатива «снизу» шла заодно с мерами господдержки.
«Закон — это только первый шаг, он только устанавливает рамки, — сказала Лана Семенас, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель правления экологического учреждения “Агро-Эко-Культура”. — Потом нужно разрабатывать различные подзаконные акты, чтобы регулировать вопросы, связанные с сертификацией, продажами. Все это дело не одного года, а многих лет».
Планируется, что закон об органическом сельском хозяйстве будет внесен на рассмотрение парламента уже в ноябре.
Трудности на пути фермера
При всех сложностях, признался Игорь Хващевский, белорусские фермеры не против заниматься органикой, но нужно понимать, что это уже совсем другое оборудование и технологии.
«Фермеру очень сложно перейти от традиционного к экологически чистому производству. Должно пройти три года переходного периода сертификации. А сертификация — процесс дорогой, длительный. Многие начинают ее проходить, затем бросают из-за ряда сложностей», — сказал он.
«Как бизнесмен, могу сказать, что путь органического фермера очень тяжелый. Мы получили сертификат недавно, предлагаем зелень и ягоды. Если раньше Россия потребляла зелень зимой, то сегодня мы соревнуемся с китайской зеленью, привезенной оттуда», — отметила и Елена Сидорова.
«Наше хозяйство, к примеру, работает с торговыми сетями, и надо отметить, что органическим продуктам тяжело конкурировать с традиционными, — добавила она. — Ведь работа с торговой сетью связана с тендером, где все определяет цена и твои маркетинговые способности. Тендер — это порог цен. А нужно дать покупателю возможность проголосовать рублем».
О каком-то радикальном переломе в данном вопросе можно будет говорить только тогда, когда в органику придет не мелкий фермер, а средний, и в супермаркетах появятся на постоянной основе полки с органической продукцией, резюмировала фермер.
Белорусы не готовы к покупке органики
К тому же, на взгляд фермеров, белорусский потребитель, к сожалению, пока не готов к покупке органики, и причин для этого несколько. «Это, во-первых, недостаток информации в обществе о пользе и преимуществах органической еды, во-вторых, на данный момент покупателя очень легко обмануть: сертифицированных хозяйств по пальцам можно посчитать, а в магазинах сплошь “био” и “эко” продукты, которые не подтверждены никаким знаком качества и сертификатом, — рассказала Елена Сидорова. — Ну и последнее, наш покупатель довольно-таки беден: невысокие зарплаты, привычка постоянно экономить и т. п.».
При этом участники рынка надеются, что перспективы у органического сельского хозяйства в Беларуси есть, нужно лишь правильно подойти к вопросу.
«К сожалению, органическое фермерство пока не находит поддержки у государства: нужны частная собственность на землю, более дешевые кредиты и такой бизнес-климат, чтобы отрасль могла развиваться», — считает Лана Семенас.
«Есть мифы, что органическое хозяйство накормить не сможет, что оно только для малых фермерских хозяйств. Но это неправда. Опыт ряда стран показывает, что органические культуры дают от 80% до 120% урожая по сравнению с интенсивным сельским хозяйством. Причем в неблагоприятные годы у органического хозяйства результаты даже лучше, чем у традиционного», — подытожила специалист.