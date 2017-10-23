Власти обсуждают повышение минимального трудового стажа для получения пенсии

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Резкое повышение пенсионного возраста не поддержит общество, а постепенное — не даст эффекта для бюджета сразу, говорят два чиновника. Нужно сосредоточиться на увеличении доходов Пенсионного фонда (ПФР), объясняет один из них: повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора — это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР.

Вопрос о возрасте уже отошел на второй план, обсуждаются другие идеи, присоединяется другой чиновник. В правительстве понимают, что повышать пенсионный возраст политически нецелесообразно, лучше повысить стаж, который будет стимулировать людей выходить из тени, подтверждает еще один собеседник «Ведомостей». Но и стаж резко не повысят, продолжает он: по сути, это затягивание реформы и в будущем пенсионный возраст неизбежно придется повышать.

Увеличение трудового стажа для начисления страховой пенсии может заменить повышение пенсионного возраста, считает другой собеседник «Ведомостей». Но такая реформа возможна, только если поменять пенсионную формулу и рассчитывать пенсию, исходя из заработка работника за определенный период времени, продолжает он: чем больше стаж, тем большую долю от этого заработка составит пенсия независимо от достижения возраста.

Единой точки зрения на пенсионную реформу нет, как нет и принятых решений, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В правительстве в последние два месяца совещаний по этому поводу не было, информирует федеральный чиновник. На уровне премьер-министра их и вовсе не проводилось, уверяет пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Представитель Минфина переадресовал вопросы Минтруду, представитель Минтруда заверил, что никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается.

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Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Чтобы получить страховую пенсию, к этому времени они должны набрать семилетний стаж уплаты взносов в пенсионную систему и заработать минимальное количество пенсионных баллов (сейчас это 11,4). Два последних требования постепенно повышаются: к 2025 г. минимальный стаж составит 15 лет, а минимальная сумма баллов — 30.

Россия — одна из немногих стран в СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Например, Белоруссия с 1 января 2017 г. начала повышать его ежегодно на 6 месяцев — пока он не достигнет 63 лет у мужчин и 58 лет у женщин. Повысить пенсионный возраст предлагали Минфин и председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Минфин — до 65 лет и мужчинам, и женщинам — с шагом 6−12 месяцев в год.

ЦСР в проекте стратегии экономического развития России до 2024 г. предложил начиная с 2019 г. ежегодно поднимать пенсионный возраст на полгода — до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Это одно из необходимых условий, чтобы к 2035 г. бюджет не оказался под ударом, предупреждал Кудрин: динамика добычи нефти и газа будет ухудшаться, спрос на общественные услуги и государственные инвестиции — расти, население — стареть, денег на пенсии и медицину будет требоваться все больше. Без реформ в 2022—2050 гг. России придется увеличить расходы на пенсии и медицину на 4,5% ВВП, оценивал МВФ.

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Минфин через повышение пенсионного возраста рассчитывает сократить трансферт в ПФР из федерального бюджета, знает замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Проект бюджета на 2018−2020 гг. уже предусматривает сокращение общего трансферта из федерального бюджета.

Что касается страховых пенсий, то они уже сокращаются в реальном выражении, указывает Счетная палата в заключении на проект бюджета на 2018−2020 гг.: работающим пенсионерам с прошлого года пенсии и вовсе не индексируются. В ближайшие три года пенсии сократятся еще на 1,6%, предупреждают аудиторы Счетной палаты.

Около 50% работающих пенсионеров продолжают трудиться из-за угрозы бедности и готовы выйти на пенсию, если она составит хотя бы 40% зарплаты, делится расчетами директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Повышение стажа проблемы пенсионной системы не решит, солидарны эксперты ЦСР. Как ни повышай минимальный стаж, большого количества пенсионеров это не отсечет, поскольку средний трудовой стаж россиян и сейчас значителен — 35 лет, говорит Горлин. Стаж уже повышают до 15 лет к 2025 г. и возвращаться к этому вопросу раньше — значит создавать лишнюю социальную напряженность, уверена Овчарова.

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Повышение пенсионного возраста — единственное, что может изменить соотношение численности плательщиков пенсионных взносов и пенсионеров, настаивает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук: повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет вдвое сократит дефицит пенсионной системы в реальном выражении к 2030 г. и увеличит пенсии на 30−40% по сравнению с теми, что будут без повышения.

На самом деле быстрого эффекта не даст ни повышение возраста, ни повышение стажа, считает Горлин: его можно добиться, если с 2019 г. начать существенно увеличивать минимальное количество пенсионных баллов: довести их не до 30, а до 70. Это сократит число тех, кто внес недостаточный вклад в пенсионную систему, и с 2025 г. обеспечит бюджету экономию от 100 млрд руб. и более, говорит Горлин, также можно дополнительно ограничить выплаты пенсий работающим пенсионерам с учетом их дохода.

Социальный блок правительства давно предлагает ограничить пенсии богатым пенсионерам, но это приведет лишь к оттоку работающих пенсионеров в тень — он и так усилился после замораживания индексации пенсий работающим, скептичен федеральный чиновник.

Кудрин и поддерживающие его чиновники уверены, что, если постоянно поднимать вопрос повышения пенсионного возраста, у людей возникнет «эффект привыкания» и они смирятся с неизбежностью, говорит федеральный чиновник. Отношение россиян к этому вопросу сейчас существенно лучше, чем шесть лет назад, уверял бывший министр финансов в июне, ссылаясь на результаты фокус-групп ЦСР.