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05:15 (мск), источник: Известия

Экономике прогнозируют рекордный рост

РАН ожидает пятипроцентного увеличения ВВП начиная с 2021 года.

Источник: Известия
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Среднегодовые темпы роста экономики России в период 2017—2035 годов составят 3,7%. Об этом говорится в комплексном докладе Российской академии наук (РАН) с прогнозом до 2035 года. При этом пик роста ВВП придется на 2021−2025 годы и составит почти 5% ежегодно. К 2035 году изменится структура валового продукта. Если сейчас он формируется в основном за счет производственных и непроизводственных услуг, то в дальнейшем их доля будет снижаться. При этом в структуре ВВП значительно вырастет объем высокотехнологичных производств. Эксперты скептически отнеслись к прогнозу РАН. По их мнению, для достижения таких темпов роста необходимы структурные реформы и восстановление цен на нефть до $100 за баррель.

Минэкономразвития разработало прогноз социально-экономического развития России на 2018−2020 годы, на основе которого Минфин подготовил проект бюджета на три года. Так, по прогнозу ведомства, рост экономики в этом и следующем годах составит 2,1%, в 2019-м и 2020-м — 2,2% и 2,3% соответственно. Рост инвестиций через три года достигнет 5,7%, инфляция зафиксируется в размере 4% на весь прогнозный период.

Однако прогнозы Академии наук выглядят значительно оптимистичнее.

Среднегодовые темпы роста экономики ближайшие три года составят 3,3%, тем самым превысив среднемировые, говорится в докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста России» с прогнозом до 2035 года. В период с 2017 по 2035 год ежегодные темпы увеличения ВВП в среднем составят 3,7%, отмечается в докладе.

Наибольший пик придется на 2021−2025 годы. В среднем рост ВВП составит 4,9% ежегодно. В этот период опережающими темпами будут увеличиваться и другие показатели: инвестиции, потребление домашних хозяйств, рост промышленности, строительства и услуг.

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— В случае успешной реализации разрабатываемых в настоящее время мер экономической политики по стимулированию частных инвестиций, несырьевого экспорта и повышению производительности труда, а также программы «Цифровая экономика», такие темпы экономического роста представляются вполне достижимыми, — прокомментировал «Известиям» прогноз РАН источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Опережающий рост после 2021 года произойдет благодаря восстановлению экономики после кризиса предыдущих годов, пояснил «Известиям» один из авторов доклада, заведующий лабораторий анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий РАН Александр Широв.

— Восстановление экономического роста будет означать, что у государства и населения сформируются финансовые ресурсы, что позволит увеличить долю инвестиций в ВВП до 25%. А потом, когда к 2025 году инвестиции достигнут своего максимума, темпы роста замедлятся, — рассказал Александр Широв.

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Через десять лет экономический рост вернется в область чуть более 3%, говорится в документе.

Изменится и структура формирования ВВП. Если до 2014 года российская экономика формировалась в основном за счет производственных и непроизводственных услуг, то к 2035 году их доля в ВВП уменьшится. При этом почти в четыре раза вырастет доля средне- и высокотехнологичных производств, вдвое увеличится вклад образования, здравоохранения и НИОКР.

«В целом структура экономики становится более сбалансированной и отвечающей задачам развивающейся страны, стремящейся в относительно короткое время сократить разрыв в уровне развития со странами-лидерами», — подчеркивается в документе РАН.

Темпы роста экономики, прогнозируемые РАН, будут достижимы, только если цены на нефть восстановятся до $100 за баррель, считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

— Мы ограничены ценами на нефть в $60 за баррель, у государства не будет возможности инвестировать. Чтобы активно наращивать рост, нужны инвестиции в 5 трлн рублей ежегодно. Сейчас таких денег нет, — отметил Станислав Мурашов.

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С ним согласен замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, для достижения темпов роста выше 3% нужны структурные реформы.

— Например, нужно реформировать банковскую систему с целью создания новых инвестбанков, которые будут привлекать инвестиции из-за рубежа. Но для этого нужна банковская система нового типа, которая будет работать на акционерном капитале, а не на депозитах населения. Для банков, которые живут на вкладах населения, нужно развивать фондовый рынок, чтобы они могли вкладывать в большее количество инструментов, — считает Валерий Миронов.

Он добавил, что также необходимо снизить административное давление на бизнес, внедрить цифровые технологии в здравоохранение и провести реформу контрактной системы госзакупок.

В прошлом году падение российской экономики составило 0,2%.

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