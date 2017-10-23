О десяти самых ненадежных автомобилях поведали автоэксперты из США

Источник: БЕЛТА

Больше всего нареканий у водителей вызвал спорткар Chevrolet Camaro, у которого может отказать электросистема, привод и трансмиссия. За ним расположился Mercedes-Benz GLC, его владельцы обычно жалуются на подвеску, тормоза и рулевое управление. Замыкает тройку антилидеров Jaguar F-Pace. «Британец» страдает от посторонних шумов и скрипов в салоне, проблем с электрикой и трансмиссией.

Четвертое место — это местный автошедевр для внутреннего рынка GMC Acadia, раздражающий недоработками в электрике, двигателе и приводе. Попал в список и итальянский Fiat 500 — «малыш» страдает от неполадок с тормозами, силовой установкой и электрикой. Еще один «американец» Ford Focus чаще всего «болеет» некачественной трансмиссией и приводом.

В списке также оказались Ford Fiesta (климатическая система и трансмиссия), Volvo XC90 (электрика и силовая установка) и Cadillac Escalade с системой микроклимата и коробкой передач.

Недовольными оказались и владельцы электрокара Tesla Model X. Пользователи пожаловались на некачественную сборку, покраску и отделку, а также климат-контроль. Что примечательно, к работе электродвигателя и аккумуляторных батарей нареканий нет.