Японская Arai Shoji приступила к строительству «Терминатора» в Приморье

Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке создаст экологический бизнес и решит проблему технологической переработки подержанных машин в регионе, уверен японский инвестор, руководитель корпорации Arai Shoji Co. Ltd., реализующий совместно с ГК «Сумотори» проект TerminaTOR в ТОР «Надеждинская» в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.

Российско-японский проект перешел в активную стадию реализации. Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку, где ведутся подготовительные работы и планировка территории. 25 октября на площадке ТОР «Надеждинская» состоится торжественная церемония запуска проекта, приуроченная к началу строительства предприятия, в которой примут участие представители японских инвесторов Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts вместе с руководителем группы компаний «Сумотори» Виталием Веркеенко и Корпорацией развития Дальнего Востока. Накануне старта глава компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо рассказал о задачах и перспективах совместного предприятия.