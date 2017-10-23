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05:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Японская Arai Shoji приступила к строительству «Терминатора» в Приморье

Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.

Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке создаст экологический бизнес и решит проблему технологической переработки подержанных машин в регионе, уверен японский инвестор, руководитель корпорации Arai Shoji Co. Ltd., реализующий совместно с ГК «Сумотори» проект TerminaTOR в ТОР «Надеждинская» в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.

Российско-японский проект перешел в активную стадию реализации. Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку, где ведутся подготовительные работы и планировка территории. 25 октября на площадке ТОР «Надеждинская» состоится торжественная церемония запуска проекта, приуроченная к началу строительства предприятия, в которой примут участие представители японских инвесторов Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts вместе с руководителем группы компаний «Сумотори» Виталием Веркеенко и Корпорацией развития Дальнего Востока. Накануне старта глава компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо рассказал о задачах и перспективах совместного предприятия.

По его словам, проработка совместного проекта началась в 2013 году, после оценки ситуации на Дальнем Востоке актуальность данного проекта стала очевидна.

«Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых — старше 20 лет, и на сегодняшний день в регион ежемесячно импортируются порядка 5 тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей, это станет возможным после создания специализированного предприятия», — заявил руководитель японской корпорации.

Новый завод будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля: сепарацию стекла, пластика, металла и других запчастей. Это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и тд, добавил Араи Редзо. Часть материалов будет использоваться вторично и отправляться на экспорт.

«Из Японии ежегодно экспортируется более миллиона подержанных автомобилей, в основном в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Новой Зеландии. И им нужны запчасти. У нас есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи», — подчеркнул он.

По словам японского инвестора, акцент будет сделан на экологичность производства.

«Наш совместный с Royal AutoParts и “Сумотори” проект поддержан японской ассоциацией по развитию внешней торговли JETRO, общественной организацией MEIT и является первым экологическим решением проблемы подержанных автомобилей на российском Дальнем Востоке. Мы предложим правительству Приморья воспользоваться этой возможностью, чтобы внедрить в регионе общенациональную систему утилизации выработавших свой ресурс машин, поддерживаемую федеральным правительством», — отметил Араи Редзо.

Он также добавил, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России и снизит аварийность на дорогах регион.

«Этот проект будет способствовать созданию современной экологической системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей и увеличению количества новых автомобилей на дорогах Приморья. Когда владельцы подержанных автомобилей привезут свои автомобили на наш завод, они получат государственную поддержку на приобретение нового автомобиля», — подчеркнул руководитель японской компании.

Господин Араи акцентировал внимание на том, что площадка ТОР — весьма выгодный режим для иностранных компаний, ведущих внешнеторговые операции.

«Льготный режим для ведения бизнеса на Дальнем Востоке является более благоприятным с точки зрения инфраструктуры, налогообложения и международной торговли, чем в Японии. Российские ТОР — это хорошие возможности для развития бизнеса для японских предпринимателей», — заявил глава корпорации Arai Shoji Co. Ltd.

Напомним, соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании «Сумотори» и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название «ТерминаТОР» и локализован в приморской ТОР «Надеждинская».

По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.

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