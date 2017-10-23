Японская Arai Shoji приступила к строительству «Терминатора» в Приморье
Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку.
Резидент завершил проектирование и вышел на строительную площадку.
Владивосток, 23 октября, PrimaMedia.
Первый завод по утилизации автомобилей на Дальнем Востоке создаст экологический бизнес и решит проблему технологической переработки подержанных машин в регионе, уверен японский инвестор, руководитель корпорации Arai Shoji Co. Ltd., реализующий совместно с ГК «Сумотори» проект TerminaTOR в ТОР «Надеждинская» в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia.
По его словам, проработка совместного проекта началась в 2013 году, после оценки ситуации на Дальнем Востоке актуальность данного проекта стала очевидна.
«Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых — старше 20 лет, и на сегодняшний день в регион ежемесячно импортируются порядка 5 тысяч подержанных японских машин. Всего на Дальнем Востоке в утилизации нуждаются более миллиона автомобилей, это станет возможным после создания специализированного предприятия», — заявил руководитель японской корпорации.
«Из Японии ежегодно экспортируется более миллиона подержанных автомобилей, в основном в страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Новой Зеландии. И им нужны запчасти. У нас есть гарантированный рынок сбыта и налаженные партнерские связи», — подчеркнул он.
По словам японского инвестора, акцент будет сделан на экологичность производства.
«Наш совместный с Royal AutoParts и “Сумотори” проект поддержан японской ассоциацией по развитию внешней торговли JETRO, общественной организацией MEIT и является первым экологическим решением проблемы подержанных автомобилей на российском Дальнем Востоке. Мы предложим правительству Приморья воспользоваться этой возможностью, чтобы внедрить в регионе общенациональную систему утилизации выработавших свой ресурс машин, поддерживаемую федеральным правительством», — отметил Араи Редзо.
Он также добавил, что реализация этого проекта даст мощный импульс развитию автобизнеса на Дальнем Востоке России и снизит аварийность на дорогах регион.
«Этот проект будет способствовать созданию современной экологической системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей и увеличению количества новых автомобилей на дорогах Приморья. Когда владельцы подержанных автомобилей привезут свои автомобили на наш завод, они получат государственную поддержку на приобретение нового автомобиля», — подчеркнул руководитель японской компании.
Господин Араи акцентировал внимание на том, что площадка ТОР — весьма выгодный режим для иностранных компаний, ведущих внешнеторговые операции.
«Льготный режим для ведения бизнеса на Дальнем Востоке является более благоприятным с точки зрения инфраструктуры, налогообложения и международной торговли, чем в Японии. Российские ТОР — это хорошие возможности для развития бизнеса для японских предпринимателей», — заявил глава корпорации Arai Shoji Co. Ltd.
Напомним, соглашение о строительстве первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке подержанных автомобилей было подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Совместный проект российской компании «Сумотори» и японских корпораций Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts получил название «ТерминаТОР» и локализован в приморской ТОР «Надеждинская».
По словам руководителя ГК «Сумотори» Виталия Веркеенко, реализация этого проекта позволит не только привлечь в регион иностранные инвестиции, но и активизировать сферу малого и среднего бизнеса за счет создания сопутствующих производств, а также реализовать в дальневосточном регионе госпрограмму по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс.