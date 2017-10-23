Сергей Суковатый озвучил причины банкротства ХПАТП-1

— Сейчас предприятие находится в стадии конкурсного производства, при том, что на протяжении последних 10 лет мы периодически его спасали. Что привело к такому состоянию? Первое — многие годы наши муниципальные автопредприятия, ХПАТП1 и МУП ТТУ перевозили 37 категорий льготников, это 204 тысячи человек. Это полиция, прокуроры, судьи, налоговые работники и так далее. Они ездили бесплатно за счет предприятия. За это время накопилось 6,3 млрд рублей. Второе — в Хабаровске один из самых дешевых тарифов платы за проезд, при том, что в краевой одна из самых протяженных маршрутных сетей в стране — 27,5 км. Вот наши соседи, Владивосток. У них тариф был 21 рубль, у нас — 23 рубля. Средняя протяженность маршрутов в Приморье — чуть больше 10 км. Москва — плата за проезд — 55 руб, средняя протяженность маршрутов — меньше 10 км. И в этих городах люди вместо одной делают две и более поездок. У нас же 23 рубля и одна поездка. Не забывайте также и о том, что муниципальные предприятия имеют налоговую нагрузку раз в 10 выше, чем коммерческие перевозчики. При этом, на предприятиях лежит огромная ответсвенность. Поэтому рано или поздно, но это должно было случиться.