Мексиканская авиакомпания Interjet планирует приобрести самолеты МС-21 из Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Мексиканская бюджетная авиакомпания Interjet хочет приобрести несколько новых пассажирских лайнеров МС-21 из Иркутска. По словам президента авиаперевозчика Мигеля Веласко, сделка и первые поставки могут состояться в 2018 году. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РБК.

Авиакомпанию очень интересует МС-21, потому что компоненты, из которого он состоит, делают его более легким, он потребляет меньше топлива.

«Двигатели у него североамериканские, но мы надеемся, что Россия будет иметь (для этого самолета) и свой мотор, более легкий», — сказал Мигель Веласко.

По словам президента авиаперевозчика, даты заключения контракта пока не определены, однако интерес его компании достаточно большой, и первые поставки ожидаются уже в 2018 году.

В июле этого года Interjet достигла договоренности с Россией на поставку 10-ти пассажирских Sukhoi Superjet 100. Сделка не стала новой, ранее мексиканская компания уже заключала контракт на 30 самолетов SSJ100, и к лету у Interjet по этой сделке уже было 22 лайнера. Говоря об этих контрактах, Мигель Веласко подчеркнул, что его компания по-прежнему заинтересована в десяти самолетах SSJ100, на которые имеет опцион.

«Сейчас мы как раз говорим о двигателях. Их делает Франция, мы смотрим, как быстро будут готовы эти моторы, чтобы иметь возможность обеспечить их запчастями», — сказал Мигель Веласко.