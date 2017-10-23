Прожиточный минимум в Новосибирской области снизился на 246 рублей, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте Правительства Новосибирской области. Размер прожиточного минимума в III квартале 2017 года установлен на уровне 10 913 рублей (-246 рублей).

Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 11 590 рублей (-264 рубля), для пенсионеров — на уровне 8 772 рубля (-178 рублей), для детей — 11 272 (-273 рубля).