Мэрия Омска назвала маршруты, по которым поедут новые автобусы

В Омск прибыла первая партия автобусов, приобретенных мэрией Омска на условиях лизинга. В город поступили 18 машин, ожидается еще 12.

В департаменте транспорта сообщили, что в ПАТП № 7 и № 8 уже получили по 9 автобусов «ПАЗ 320414−04». Новый транспорт начнет свою работу с ноября.

Маршруты, по которым будут курсировать новые автобусы, уже определены:

Остальные 12 автобусов прибудут в декабре, их также распределят по востребованным у горожан маршрутам.