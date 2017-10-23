Мэрия Омска назвала маршруты, по которым поедут новые автобусы
Новый транспорт пустили по тем маршрутам, которые наиболее востребованы у горожан.
Новый транспорт пустили по тем маршрутам, которые наиболее востребованы у горожан.
В Омск прибыла первая партия автобусов, приобретенных мэрией Омска на условиях лизинга. В город поступили 18 машин, ожидается еще 12.
В департаменте транспорта сообщили, что в ПАТП № 7 и № 8 уже получили по 9 автобусов «ПАЗ 320414−04». Новый транспорт начнет свою работу с ноября.
Маршруты, по которым будут курсировать новые автобусы, уже определены:
Остальные 12 автобусов прибудут в декабре, их также распределят по востребованным у горожан маршрутам.
Напомним, вместимость каждого автобуса составляет 64 человека. Все машины оснащены автоматической коробкой передач, мощными дизельными двигателями, навигационным оборудованием, а в салонах есть табло и рейсоуказатели.