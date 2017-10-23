Найдено еще пять стартовых площадок для строительства по программе реновации
Площадки расположены в Левобережном и Донском районах, в Лианозове, Царицыне и Нагатинском Затоне.
Площадки расположены в Левобережном и Донском районах, в Лианозове, Царицыне и Нагатинском Затоне.
Для строительства жилья по программе реновации подобраны дополнительные площадки в пяти районах Москвы: Левобережном (САО), Лианозове (СВАО), Донском (ЮАО), Царицыне (ЮАО) и Нагатинском Затоне (ЮАО). Такое решение было принято на заседании штаба по реализации программы реновации жилищного фонда.
Дополнительные стартовые площадки позволят ускорить реализацию программы. В ближайшее время их предстоит утвердить и начать разработку градостроительной документации по этим участкам.
Адреса площадок:
— Левобережный, микрорайон 2Д, корпуса 21−27 (САО);.
— Илимская улица, владения 1−3 (СВАО);.
— между Малой Тульской улицей, домом 55, корпусом 4 и Большой Тульской улицей, домом 54, корпусом 3 (ЮАО);.
— Ереванская улица, владение 17, строения 1, 2 (ЮАО);
— Коломенская улица, напротив владения 3 (ЮАО).
Особую значимость имеют дополнительные площадки для районов Левобережный и Лианозово, в которых ранее отсутствовали территории для строительства домов по программе реновации.
Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что прорабатываются варианты дополнительных 158 площадок. «Уже утверждены 210 площадок для программы реновации, на которых в ближайшие три года планируется построить порядка трех миллионов квадратных метров жилья. Еще по 158 площадкам мы работаем — они могут дать дополнительно 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Этого вполне достаточно, чтобы поднять первую волну переселения, что и является для нас сейчас главной задачей», — заявил Марат Хуснуллин.
Первые места для строительства новых домов в рамках программы реновации были определены месяц назад. Тогда же было объявлено, что до конца 2019 года будет построено 59 домов, в которые смогут расселить 36,1 тысячи человек. А первые волновые переселения жителей в новые дома начнутся в 2020—2021 годах. Выбранные стартовые площадки позволят построить жилье для отселения 568 пятиэтажек, в которых живут 119,5 тысячи человек.