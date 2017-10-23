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11:30 (мск), источник: РБК

Москва потратит на реставрацию фонтанов ВДНХ 3,3 млрд руб

Москва планирует потратить 3,3 млрд руб. на ремонт и реставрацию фонтанов ВДНХ. Ранее здание ресторана Золотой колос на ВДНХ арендовал владелец Volga Group Геннадий Тимченко.

Источник: Агентство «Москва»

Реставрация за 3,3 млрд

Московские власти планируют потратить 3,3 млрд руб. на реставрацию фонтанов на ВДНХ, подсчитал РБК.

В проекте городского бюджета на 2018−2020 годы заложены расходы на 2,8 млрд руб. по статье «Проведение капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ фонтанов на территории ВДНХ». Из них 1,3 млрд руб. планируется выделить в 2018 году и 1,5 млрд руб. — в 2019-м.

В этом году уже были объявлены два тендера — на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки. На «Золотом колосе» планируется отреставрировать гранитную облицовку и мозаику, отлить новые фрагменты, на фонтанах главной аллеи — очистить и отлить новые элементы скульптур.

Фонтан «Золотой колос» | Источник: Официальный сайт ВДНХ

Общая стоимость работ — 702 млн руб. Как следует из тендерной документации, около 500 млн руб. будут выделены в этом году, около 200 млн руб. — в 2018-м. Таким образом, общая стоимость реставрации фонтанов ВДНХ в 2017—2019 годах может составить 3,3 млрд руб.

Подрядчик из храма в Петергофе

Подрядчик на реставрацию фонтана «Золотой колос» уже выбран. Им стала петербургская компания АО «Ренессанс — Реставрация». Она же будет выполнять авторский надзор за реставрацией 14 фонтанов главной аллеи.

«Ренессанс — Реставрация» была основана в 2005 году, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». За последние три года она получила госзаказы на сумму более 4,5 млрд руб., в том числе на реставрацию московского театра «Современник», дворцовых конюшен архитектора Николая Бенуа в Петергофе и восточного флигеля подмосковной усадьбы Архангельское.

Источник: Агентство «Москва»

В сентябре петербургские СМИ сообщали, что возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК (мошенничество) из-за реставрации крепости XVI века в Ленинградской области, которой занималось АО «Ренессанс —Реставрация». По версии полиции, 4 млн руб. были переведены подрядчику за невыполненные работы. В местном ГБУ «Музейное агентство» прошли обыски.

Владельцами АО «Ренессанс — Реставрация» числятся Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», Герасимов является одним из соучредителей религиозной организации «Приход Храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе.

В числе других соучредителей прихода — депутат заксобрания Петербурга, бывший глава администрации и муниципального совета Петергофа Михаил Барышников. Несколько лет назад Герасимов был совладельцем ООО «Агира», ныне не действующего. Другим совладельцем «Агиры», согласно «СПАРК-Интерфаксу», выступал Игорь Равич, которому принадлежит несколько компаний, в том числе ООО «Адар». В числе совладельцев «Адара» также указан Михаил Ушивый — директор ООО «Петроградец», 70% которого принадлежат бизнесмену, бывшему владельцу казино и сети игровых автоматов «Джекпот» Михаилу Мирилашвили. Его сын Вячеслав Мирилашвили — бывший владелец 40% акций «ВКонтакте», занимает 103-е место в рейтинге Forbes с состоянием в $950 млн.

В пресс-службе ВДНХ сообщили РБК, что балансодержателем 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтанов «Золотой колос», «Дружба народов» и «Каменный цветок» является ГБУ «Гормост». РБК направил запрос в пресс-службу «Гормоста».

Источник: РИА "Новости"

ВДНХ была передана в управление правительству Москвы в 2013 году. До этого с 1990 года объект относился к федеральной собственности и назывался ГАО «ВВЦ» (Всероссийский выставочный центр). На территории выставки были демонтированы торговые объекты, начат ремонт павильонов.

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Весной 2017 года стартовал второй этап масштабной реконструкции ВДНХ. Он предполагает восстановление 37 исторических павильонов, ремонт 130 км коммуникаций, благоустройство 200 га, высадку 1,8 тыс. деревьев и кустарников, очистку четырех прудов.

Власти Москвы заявили, что намерены привлечь 22 млрд руб. частных инвестиций на модернизацию комплекса ВДНХ. Еще в конце 2012 года тогдашнее руководство ГАО «ВВЦ» просило у правительства России 1,4 млрд руб. на реконструкцию фонтанов.

Здание бывшего ресторана «Золотой колос» на ВДНХ арендует и отреставрирует миллиардер Геннадий Тимченко — номер четыре в российском списке Forbes, $16 млрд.

Дороже речного вокзала

Как следует из проекта бюджета, реставрация фонтанов ВДНХ может обойтись дороже реконструкции Северного речного вокзала Москвы. На реконструкцию комплекса в 2018—2020 годах планируется потратить 1,9 млрд руб. Начало работ намечено на первый квартал 2018 года, ориентировочные сроки проведения — 2−2,5 года, сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Проект предусматривает обновление фасада и интерьера здания Северного речного вокзала, реставрацию кровли, реконструкцию инженерных сетей, укрепление фундамента и проведение работ по благоустройству.
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»

Стоимость проведения реконструкции будет определена до конца года по результатам экспертизы проектно-сметной документации, заявили в «Мосгортрансе».

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