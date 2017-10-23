Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: в Киеве возмущены использованием русского языка в Белоруссии
Новейшая БМП-3 РФ превосходит американские - СМИ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
07:53 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Мэрия Новосибирска и ЗАО «Отдых» договорились о строительстве нового Дома спорта

Через год после сноса старого.

Мэрия Новосибирска и застройщик многоэтажного жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого ЗАО «Отдых» (дочерняя структура строительной компании «СД Альфа-Капитал») подписали соглашение о возведении нового спортивного комплекса на месте снесенного Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого, 21. Об этом Sibnovosti.ru сообщил депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, избранный от округа, на территории которого расположен этот объект.

«Соглашение, о котором мы говорили с ноября прошлого года. Видимо, в этом году уже будет заложен камень на месте будущего Дома спорта. На том же месте, где снесли, будет построен новый, аналогичный по площади, где можно будет заниматься детям», — рассказал господин Прибаловец.

Детали соглашения депутат привести не смог. Он сослался на то, что соответствующий документ из мэрии только что получен.

Это заявление господин Прибаловец сделал во время пикета, организованного участниками общественного движения «Защитим Богданку!». Акция, санкционированная властями, была приурочена к годовщине сноса спортивного объекта и прошла в минувшее воскресенье в сквере на ул. Орджоникидзе. В ней приняло участие несколько десятков человек. Одна из основных целей пикета — требование к мэрии выполнить обещание и заключить с застройщиком договор о строительстве и передаче в муниципальную собственность нового спортивно-тренировочного центра взамен снесенного год назад Дома спорта.

Несмотря на сообщение о заключении договора, пикетчики считают, что конфликт, вызванный планами застройщика, до конца не урегулирован.

«Не решен ни один вопрос, который мы задавали мэрии год назад. Единственное решение, которое мэрия за это время родила, это заключение соглашения на строительство Дома спорта. Я не говорю о том, что вырублено на этом участке 32 сосны реликтовых и семь голубых елей. За время освоения нашего соснового бора было вырублено более 500 реликтовых сосен. Когда застройщик приходит на застроенную территорию с готовой инфраструктурой и строит буквально во дворе высотный дом, садясь на инфраструктуру, лишая жителей окрестных домов и мест в детских садах, и мест в школах, и создавая очереди в поликлиниках, которые у нас и так переполнены, ну, никогда не будут люди рады этим соседям. А мы будем бороться за наши общественные территории. Мы хотим, чтобы они все-таки вернулись городу», — сказала организатор пикета Татьяна Чернакова.

Снос Дома спорта и соседствовавшего с ним клуба «Отдых» стал одним из главных скандалов в сфере строительства 2016 года. ЗАО «СД-Альфа-Капитал» приобрело земельный участок, на котором располагались строения, в 2003 году у завода химконцентратов. В планах компании — возведение на этом месте жилого комплекса (ЖК) «Сосновый бор». Первоначально на сайте компании был размещен эскизный проект, из которого следовало, что на первой линии ул. Богдана Хмельницкого запланированы два 9-этажных дома, а в глубине квартала — три дома по 24 этажа с подземной парковкой. Всего 1 тыс. квартир общей площадью около 60 тыс. кв. м. Эти планы вызвали уличные акции протеста местных жителей. Сейчас на интернет-портале ЗАО «СД Альфа Капитал» проект ЖК «Сосновый бор» отсутствует.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Представлены эскизы первой пешеходной улицы Красноярска
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь