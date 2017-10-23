Мэрия Новосибирска и ЗАО «Отдых» договорились о строительстве нового Дома спорта

Мэрия Новосибирска и застройщик многоэтажного жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого ЗАО «Отдых» (дочерняя структура строительной компании «СД Альфа-Капитал») подписали соглашение о возведении нового спортивного комплекса на месте снесенного Дома спорта на ул. Богдана Хмельницкого, 21. Об этом Sibnovosti.ru сообщил депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, избранный от округа, на территории которого расположен этот объект.

«Соглашение, о котором мы говорили с ноября прошлого года. Видимо, в этом году уже будет заложен камень на месте будущего Дома спорта. На том же месте, где снесли, будет построен новый, аналогичный по площади, где можно будет заниматься детям», — рассказал господин Прибаловец.

Детали соглашения депутат привести не смог. Он сослался на то, что соответствующий документ из мэрии только что получен.

Это заявление господин Прибаловец сделал во время пикета, организованного участниками общественного движения «Защитим Богданку!». Акция, санкционированная властями, была приурочена к годовщине сноса спортивного объекта и прошла в минувшее воскресенье в сквере на ул. Орджоникидзе. В ней приняло участие несколько десятков человек. Одна из основных целей пикета — требование к мэрии выполнить обещание и заключить с застройщиком договор о строительстве и передаче в муниципальную собственность нового спортивно-тренировочного центра взамен снесенного год назад Дома спорта.

Несмотря на сообщение о заключении договора, пикетчики считают, что конфликт, вызванный планами застройщика, до конца не урегулирован.

«Не решен ни один вопрос, который мы задавали мэрии год назад. Единственное решение, которое мэрия за это время родила, это заключение соглашения на строительство Дома спорта. Я не говорю о том, что вырублено на этом участке 32 сосны реликтовых и семь голубых елей. За время освоения нашего соснового бора было вырублено более 500 реликтовых сосен. Когда застройщик приходит на застроенную территорию с готовой инфраструктурой и строит буквально во дворе высотный дом, садясь на инфраструктуру, лишая жителей окрестных домов и мест в детских садах, и мест в школах, и создавая очереди в поликлиниках, которые у нас и так переполнены, ну, никогда не будут люди рады этим соседям. А мы будем бороться за наши общественные территории. Мы хотим, чтобы они все-таки вернулись городу», — сказала организатор пикета Татьяна Чернакова.