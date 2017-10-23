В Узбекистане звезд кино и эстрады массово вывезли убирать хлопок

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Правда, уехали звездные «мардикеры» недалеко — до одного из полей Бектемирского района Ташкента. Среди трудового десанта можно было заметить Шахзоду, Юлдуз Усманову, Райхон, Мавлюду Асалхужаеву, Зиёду, Алишера Файза, Гиёса Бойтоева, Махмуда Намозова, Улугбека Халикова, Алижона Исакова и многих других.

Узбекистанцы крайне неоднозначно высказались об этой пиар-акции в социальных сетях. Многие отмечали, что показуха не к лицу артистам, когда на полях республики до сих пор отмечаются факты принудительного выгона на сбор хлопка педагогов.

«Тоже мне акция. Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок, и условий там никаких нет. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди в холоде и в голоде продолжают план отрабатывать», — пишет один из пользователей.