В Узбекистане звезд кино и эстрады массово вывезли убирать хлопок
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане свыше 100 известных артистов кино и эстрады, а также представители их
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане свыше 100 известных артистов кино и эстрады, а также представители их
Правда, уехали звездные «мардикеры» недалеко — до одного из полей Бектемирского района Ташкента. Среди трудового десанта можно было заметить Шахзоду, Юлдуз Усманову, Райхон, Мавлюду Асалхужаеву, Зиёду, Алишера Файза, Гиёса Бойтоева, Махмуда Намозова, Улугбека Халикова, Алижона Исакова и многих других.
Узбекистанцы крайне неоднозначно высказались об этой
«Тоже мне акция. Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок, и условий там никаких нет. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди в холоде и в голоде продолжают план отрабатывать», — пишет один из пользователей.
Напомним, что власти Узбекистана в последнее время стали активно проводить подобные