Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Мощнейшая в своем классе": СМИ о новой российской БМП-3 "Драгун"
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
07:42 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане звезд кино и эстрады массово вывезли убирать хлопок

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Узбекистане свыше 100 известных артистов кино и эстрады, а также представители их фан-клубов отправились в эти выходные собирать хлопок на поля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

5
фотографий

Правда, уехали звездные «мардикеры» недалеко — до одного из полей Бектемирского района Ташкента. Среди трудового десанта можно было заметить Шахзоду, Юлдуз Усманову, Райхон, Мавлюду Асалхужаеву, Зиёду, Алишера Файза, Гиёса Бойтоева, Махмуда Намозова, Улугбека Халикова, Алижона Исакова и многих других.

Узбекистанцы крайне неоднозначно высказались об этой пиар-акции в социальных сетях. Многие отмечали, что показуха не к лицу артистам, когда на полях республики до сих пор отмечаются факты принудительного выгона на сбор хлопка педагогов.

«Тоже мне акция. Дальше Ташкента не уехали. Мои родители — врачи, уже больше 10 лет регулярно собирают хлопок, и условий там никаких нет. В общем хочется спросить — не стыдно нашим звездам? Потусили на полях и снова в свои клубы отправились, а люди в холоде и в голоде продолжают план отрабатывать», — пишет один из пользователей.

Напомним, что власти Узбекистана в последнее время стали активно проводить подобные пиар-акции с участием олимпийских чемпионов и представителей футбольных клубов. Правительство стремится сломать имидж страны, использующий принудительный труд на полях, за счет максимальной механизации сбора белого золота и повышения стоимости труда для сезонных рабочих.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекские ученые вывели новые сорта хлопчатника
У Агробанка появилось мобильное приложение для бизнесменов
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь