Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска
100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года.
100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года.
Московская компания «РНГО» требует взыскать с принадлежащего «ВИМ-Авиа» аэропорта Братска более 3 млрд рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.
Сумма исковых требований — 3,04 млрд рублей. Ответчиком выступает ПАО «Аэропорт Братск», в качестве третьего лица — ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа». Суть исковых требований в карточке дела не уточняется.
По данным СПАРК, компания «РНГО» с уставным капиталом 13 тыс. рублей зарегистрирована в Москве, ей руководит Иван Елагин. Основной вид деятельности — производство стальных труб.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных рейсов
100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года.
Аэропорт Братска — международный аэропорт в 8 км от города. Второй по пассажирообороту аэропорт в Иркутской области.