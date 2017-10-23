Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска

Источник: AP 2017

Московская компания «РНГО» требует взыскать с принадлежащего «ВИМ-Авиа» аэропорта Братска более 3 млрд рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Сумма исковых требований — 3,04 млрд рублей. Ответчиком выступает ПАО «Аэропорт Братск», в качестве третьего лица — ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа». Суть исковых требований в карточке дела не уточняется.

По данным СПАРК, компания «РНГО» с уставным капиталом 13 тыс. рублей зарегистрирована в Москве, ей руководит Иван Елагин. Основной вид деятельности — производство стальных труб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве.

100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года.