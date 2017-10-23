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08:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Московская компания подала иск на 3 млрд рублей к аэропорту Братска

100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года.

Источник: AP 2017

Московская компания «РНГО» требует взыскать с принадлежащего «ВИМ-Авиа» аэропорта Братска более 3 млрд рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Сумма исковых требований — 3,04 млрд рублей. Ответчиком выступает ПАО «Аэропорт Братск», в качестве третьего лица — ООО «Авиакомпания ВИМ-Авиа». Суть исковых требований в карточке дела не уточняется.

По данным СПАРК, компания «РНГО» с уставным капиталом 13 тыс. рублей зарегистрирована в Москве, ей руководит Иван Елагин. Основной вид деятельности — производство стальных труб.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 сентября заявила о прекращении всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве.

100% акций ПАО «АэроБратск» «ВИМ-Авиа» приобрела весной этого года.

Аэропорт Братска — международный аэропорт в 8 км от города. Второй по пассажирообороту аэропорт в Иркутской области. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Авиаузел имеет статус международного. Принимаемые ВС: Ан-2,-12,-24,-26,-30,-72,-74,-124, — 140,-148, Ил-76,-86,-96,-114, Ту-134,-154,-204,-214, Як-40, — 42, А-310, — 319,-320, Б-737,-747,-757,-767,-777 (200), ATR-42, L-1011, CRJ-100,-200, Dash-8, Hawker-125, вертолеты всех типов.

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