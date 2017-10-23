В Хабаровске обесточили дом для дольщиков

Источник: AP 2017

В дальневосточной столице энергетики ограничили подачу электричества для строящегося многоквартирного жилого дома в селе Тополево. На эти меры пошли из-за отсутствия у фирмы-застройщика ООО «Тополек» договора энергоснабжения и разрешения на строительство, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первым энергетики обесточили трёхэтажный дом на улице Луговой, 4. Сейчас застройщик возводит ещё один многоквартирный дом и шесть таун-хаусов. Без договора на поставку электроэнергии и разрешения на строительство ни один дом не введут в эксплуатацию в запланированные сроки, дольщики не смогут вселиться в свои квартиры. Несмотря на это, в доме, где ограничена подача электроэнергии, уже живут несколько семей. Это является грубым нарушением законодательства.

По словам заместителя директора «Хабаровских электрических сетей» по транспорту электроэнергии Алёны Воловой, ООО «Тополёк» — не единственная строительная компания в Хабаровском районе, у которой есть подобные проблемы с документацией, однако руководство этой фирмы не пытается принять меры, чтобы решить этот вопрос.