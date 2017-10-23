Рекламный щит с красными трусами возмутил хабаровчан
После нескольких звонков от жителей города краевое УФАС запустило опрос.
После нескольких звонков от жителей города краевое УФАС запустило опрос.
Краевое управление Федеральной антимонопольной службы выясняет, есть ли непристойный образ в рекламе одной из хабаровских фирм, сообщает портал «Губерния». На спорном баннере изображен человек в красных плавках, натянутых до уровня груди, а рядом с фото размещен слоган: «Когда сроки жмут!».
Как рассказали в УФАС, несколько горожан посчитали изображение непристойным и позвонили специалистам. После этого на сайте управления запустили опрос. Пользователей просят сообщить, есть ли на баннере непристойный и оскорбительный образ.
Напомним, ранее хабаровчане жаловались в УФАС на рекламу стоматологической клиники, мяса и автосервиса.