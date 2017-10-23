Рекламный щит с красными трусами возмутил хабаровчан

Краевое управление Федеральной антимонопольной службы выясняет, есть ли непристойный образ в рекламе одной из хабаровских фирм, сообщает портал «Губерния». На спорном баннере изображен человек в красных плавках, натянутых до уровня груди, а рядом с фото размещен слоган: «Когда сроки жмут!».

Как рассказали в УФАС, несколько горожан посчитали изображение непристойным и позвонили специалистам. После этого на сайте управления запустили опрос. Пользователей просят сообщить, есть ли на баннере непристойный и оскорбительный образ.