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08:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Движение трамваев на Медгородок в Челябинске откроют с опозданием на сутки

На участке улицы Труда продолжается ремонт путей.

Движение трамваев по улице Труда в направлении Медгородка в Челябинске остаётся закрытым из-за ремонта, сроки окончания которого вновь перенесены, об этом директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко рассказал на аппаратном совещании в мэрии 23 октября.

«Открыли перегон, а через полчаса снова закрыли, поскольку он был не готов. Выехала техника, надеемся завтра открыть», — отметил руководитель транспортного предприятия.

По словам Павлюченко, транспортники отмечают рост числа пассажиров в троллейбусах. В тоже время интерес челябинцев к трамваям падает на фоне многочисленных изменений в трассах движения.

Напомним, участок улицы Труда планировали открыть для трамваев ещё утром 22 октября.

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