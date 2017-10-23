Движение трамваев на Медгородок в Челябинске откроют с опозданием на сутки

Движение трамваев по улице Труда в направлении Медгородка в Челябинске остаётся закрытым из-за ремонта, сроки окончания которого вновь перенесены, об этом директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко рассказал на аппаратном совещании в мэрии 23 октября.

«Открыли перегон, а через полчаса снова закрыли, поскольку он был не готов. Выехала техника, надеемся завтра открыть», — отметил руководитель транспортного предприятия.

По словам Павлюченко, транспортники отмечают рост числа пассажиров в троллейбусах. В тоже время интерес челябинцев к трамваям падает на фоне многочисленных изменений в трассах движения.