Движение трамваев на Медгородок в Челябинске откроют с опозданием на сутки
На участке улицы Труда продолжается ремонт путей.
На участке улицы Труда продолжается ремонт путей.
Движение трамваев по улице Труда в направлении Медгородка в Челябинске остаётся закрытым
«Открыли перегон, а через полчаса снова закрыли, поскольку он был не готов. Выехала техника, надеемся завтра открыть», — отметил руководитель транспортного предприятия.
По словам Павлюченко, транспортники отмечают рост числа пассажиров в троллейбусах. В тоже время интерес челябинцев к трамваям падает на фоне многочисленных изменений в трассах движения.
Напомним, участок улицы Труда планировали открыть для трамваев ещё утром 22 октября.