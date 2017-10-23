Почти 236 тыс. жителей Беларуси получили в январе-сентябре адресную социальную помощь на Br64,1 млн
23 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси в
23 октября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси в
Государственная адресная социальная помощь выделяется малообеспеченным семьям и находящимся в трудной жизненной ситуации людям.
Среди регионов республики больше всего адресатов господдержки было в Гомельской области (41,3 тыс. человек), меньше всего — в Гродненской области (24,1 тыс.).
В системе ГАСП предоставляются четыре социальные выплаты.
Так, за девять месяцев нынешнего года ежемесячное социальное пособие назначено 66,1 тыс. жителей республики на сумму Br15,5 млн, единовременное социальное пособие — 37 тыс. человек на Br3,8 млн.
Кстати, неблагополучным семьям пособие выделяется в натуральной форме: продукты питания, одежда и обувь, предметы первой необходимости (на Br250 тыс).
Среди семей, обеспеченных продуктами питания, также преобладают многодетные и неполные семьи.
Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников за девять месяцев получили 94,8 тыс. человек на Br24,4 млн. Этот вид пособия предоставляется независимо от величины среднедушевого дохода семьи (гражданина) при наличии
До 1 июля текущего года предоставлялось социальное пособие на оплату технических средств социальной реабилитации. Этот вид пособия исключен из системы ГАСП указом «О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной помощи», который направлен на создание единой системы обеспечения отдельных категорий граждан техническими средствами социальной реабилитации.
Так, инвалиды III группы и нуждающиеся в средствах реабилитации дети наделяются правом льготного обеспечения такими средствами. Теперь они обеспечиваются средствами реабилитации бесплатно через госорганизации здравоохранения и РУП «Белорусский
Указом предусмотрено расширить перечень предметов гигиены, расходы на приобретение которых будут компенсироваться в рамках выплаты социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников. Инвалидам I группы и
В Беларуси усилена господдержка отдельных категорий малообеспеченных семей. Так, семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в которых родители являются инвалидами I или II группы, либо один из родителей является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним, предоставлено право получать ежемесячное социальное пособие на максимально возможный период — 12 месяцев.
В Беларуси получили ГАСП в 2016 году 290,4 тыс. человек, в 2015-м — 251,2 тыс., в 2014-м — 217,8 тыс. человек, в 2013-м — 200,7 тыс. человек.