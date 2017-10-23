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08:20 (мск), источник: Tengrinews

Сколько денег хотят собрать на платных дорогах в Казахстане

После 2023 года казахстанские дороги будут полностью окупать затраты на свое обслуживание. Об этом заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Одной из приоритетных задач является внедрение платности на автодорогах республиканского значения. Всего планируется к 2020 году на 6,5 тысячах километров автодорог республиканского значения ввести платность. (…) К 2020 году планируемые объемы ежегодных сборов составят порядка 30 миллиардов тенге. Уже к концу 2022 — началу 2023 года сбор увеличится до 45 миллиардов тенге, что нам позволить полностью обеспечить нормативное содержание всей сети автодорог республиканского значения протяженностью 23,5 тысяч километров без выделения бюджетных средств», — сообщил Касымбек на заседании правительства.

По его словам, в текущем году будут завершены работы по внедрению платности на республиканских дорогах протяженностью 470 километров. Это Астана-Темиртау (132 километра), Алматы-Капшагай (142 километра).

По этим двум участкам в декабре будут полностью завершены строительно-монтажные работы и в тестовом режиме в декабре этого года будет взиматься плата, в полном объеме работа по этим двум участкам в первом квартале будет завершена.

«В конце первого квартала 2018 года планируется запустить платность на участке Алматы-Хоргос — это 295 километров. По внедрению платности на остальных 5,5 тысячах километров в декабре текущего года завершается разработка проектно-сметной документации. С 2018 года мы можем начать монтажные работы», — добавил министр.

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Сколько денег хотят собрать на платных дорогах в Казахстане
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