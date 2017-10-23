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10:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Теремок» примеряет casual

Сеть «Теремок» перестанет открывать блинные киоски в Москве: ее основатель Михаил Гончаров заявил, что будет расширяться за счет кафетериев. Эту модель развития сеть уже три года применяет в Санкт-Петербурге. Сегмент общественного питания fast casual (заведения со свежей, быстро приготовленной едой, современной атмосферой и демократичным чеком), куда хочет переместиться «Теремок», растет быстрее остальных и всего рынка в целом. На долю этого сектора, появившегося в прошлом году, приходится 2% оборота рынка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Теремок» будет развивать кафетерии в Москве, заявил «Ъ» основатель сети быстрого обслуживания Михаил Гончаров.

Мы не планируем переделывать все заведения сети, но новые будут открываться именно в таком формате.
Михаил Гончаров
Основатель сети быстрого обслуживания

В качестве примера ресторанов, которыми будет прирастать сеть, он привел заведения на Никольской и Грузинском Валу — это залы в отдельном помещении, где посетитель делает заказ за стойкой и может съесть его здесь же, в зале, или унести с собой. В.

новых «Теремках» не будет одноразовой посуды, залы планируется оборудовать мягкой мебелью.

По словам Михаила Гончарова, для обновленного формата нужны помещения площадью 160−240 кв. м.

В Санкт-Петербурге «Теремок» переключился на развитие за счет кафетериев в начале 2014 года — киоски планировалось закрывать из-за убыточности, делая ставку на капитальные объекты.

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Михаил Гончаров вынужден был дать пояснения о судьбе «Теремка» в связи с сообщениями о том, что через два года сеть может закрыться. По его словам, читатели неверно поняли его запись в Twitter.

В пятницу в ответ на сообщение одного из пользователей о повышении цен в «Теремке» он написал: «Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны». Бизнесмен опроверг намерения закрыть сеть, указав, что отказывается только от убыточных заведений. Он связывает падение продаж с общим снижением доходов.

Сейчас «Теремок» объединяет 300 ресторанов в России и два — в Нью-Йорке. С 2015 года сеть закрыла всего три заведения. «Сейчас мы ведем переговоры о закрытии в торгцентрах, владельцы которых считают, что мы можем платить аренду в 20−25% от оборота», — рассказал Михаил Гончаров.

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Он считает, что его заведениям девелоперы центров предлагают условия хуже, чем, например, для McDonald`s, который платит за аренду 5−6% от оборота. В McDonald`s не смогли оперативно ответить на вопрос об условиях аренды площадей на фуд-кортах.

Сеть «Теремок» основана в 1998 году, первый киоск заработал в 1999 году в Москве. «Теремок» — это заведения с блюдами русской кухни, основное — блины с разными начинками и без плюс каши, пельмени, супы. Через ООО «Теремок — Русские блины» сетью на паритетных началах владеют Михаил Гончаров и Виталий Свидовский, следует из Kartoteka.ru. Там же указано, что по итогам 2016 года выручка выросла на 16,5%, до 3,067 млрд руб., чистая прибыль — на 179%, до 56 млн руб.

По оценкам гендиректора NPD в России Марии Ванифатовой, идея «Теремка» — попасть в самый быстрорастущий сейчас сегмент рынка общественного питания fast casual.

Во всем мире его рост выражается двузначными числами. Это заведения, представляющие собой нечто среднее между фастфудом и рестораном, по-прежнему самообслуживание, но более приятная атмосфера за счет дизайна, качества еды.
Мария Ванифатова
Гендиректор NPD в России

Самую большую долю рынка общепита этот сегмент занимает в Германии и Великобритании — 5−6% по объему расходов на питание вне дома. В России он только начал развиваться, но темпы прироста гигантские: по итогам прошлого года он вырос на 30% (данные NPD по крупнейшим городам России). В Европе он увеличивается ежегодно на 15% шесть лет подряд.

Сейчас российский fast casual занимает 2% в общем объеме расходов на кафе и рестораны. В целом же на рынке общепита России наблюдается стагнация: с января по август 2017 года рост оказался нулевым как по обороту, так и по трафику посетителей. Средний чек не изменился и составляет 270 руб.

Екатерина Геращенко, Ольга Дубравицкая.

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