«Теремок» примеряет casual
Сеть «Теремок» перестанет открывать блинные киоски в Москве: ее основатель Михаил Гончаров заявил, что будет расширяться за счет кафетериев. Эту модель развития сеть уже три года применяет в
Сеть «Теремок» перестанет открывать блинные киоски в Москве: ее основатель Михаил Гончаров заявил, что будет расширяться за счет кафетериев. Эту модель развития сеть уже три года применяет в
«Теремок» будет развивать кафетерии в Москве, заявил «Ъ» основатель сети быстрого обслуживания Михаил Гончаров.
Мы не планируем переделывать все заведения сети, но новые будут открываться именно в таком формате.
В качестве примера ресторанов, которыми будет прирастать сеть, он привел заведения на Никольской и Грузинском Валу — это залы в отдельном помещении, где посетитель делает заказ за стойкой и может съесть его здесь же, в зале, или унести с собой. В.
По словам Михаила Гончарова, для обновленного формата нужны помещения площадью 160−240 кв. м.
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Михаил Гончаров вынужден был дать пояснения о судьбе «Теремка» в связи с сообщениями о том, что через два года сеть может закрыться. По его словам, читатели неверно поняли его запись в Twitter.
В пятницу в ответ на сообщение одного из пользователей о повышении цен в «Теремке» он написал: «Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны». Бизнесмен опроверг намерения закрыть сеть, указав, что отказывается только от убыточных заведений. Он связывает падение продаж с общим снижением доходов.
Сейчас «Теремок» объединяет 300 ресторанов в России и два — в
Он считает, что его заведениям девелоперы центров предлагают условия хуже, чем, например, для McDonald`s, который платит за аренду 5−6% от оборота. В McDonald`s не смогли оперативно ответить на вопрос об условиях аренды площадей на
Сеть «Теремок» основана в 1998 году, первый киоск заработал в 1999 году в Москве. «Теремок» — это заведения с блюдами русской кухни, основное — блины с разными начинками и без плюс каши, пельмени, супы. Через ООО «Теремок — Русские блины» сетью на паритетных началах владеют Михаил Гончаров и Виталий Свидовский, следует из Kartoteka.ru. Там же указано, что по итогам 2016 года выручка выросла на 16,5%, до 3,067 млрд руб., чистая прибыль — на 179%, до 56 млн руб.
По оценкам гендиректора NPD в России Марии Ванифатовой, идея «Теремка» — попасть в самый быстрорастущий сейчас сегмент рынка общественного питания fast casual.
Во всем мире его рост выражается двузначными числами. Это заведения, представляющие собой нечто среднее между фастфудом и рестораном, по-прежнему самообслуживание, но более приятная атмосфера за счет дизайна, качества еды.
Самую большую долю рынка общепита этот сегмент занимает в Германии и Великобритании — 5−6% по объему расходов на питание вне дома. В России он только начал развиваться, но темпы прироста гигантские: по итогам прошлого года он вырос на 30% (данные NPD по крупнейшим городам России). В Европе он увеличивается ежегодно на 15% шесть лет подряд.
Сейчас российский fast casual занимает 2% в общем объеме расходов на кафе и рестораны. В целом же на рынке общепита России наблюдается стагнация: с января по август 2017 года рост оказался нулевым как по обороту, так и по трафику посетителей. Средний чек не изменился и составляет 270 руб.
Екатерина Геращенко, Ольга Дубравицкая.