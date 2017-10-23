Свердловский Госжилнадзор расширяет списки обманутых дольщиков

Источник: УралИнформБюро

Департамент госжилнадзора Свердловской области официально продлил сроки подачи заявлений от граждан на включение их в реестр обманутых дольщиков до 1 января 2019 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соответствии с областным законом № 5-ОЗ от 24 июня 2011 года крайним сроком подачи заявки было 1 января 2018 года. Однако в сентябре 2017 года на очередном заседании Заксобрания Свердловской области в этот закон были внесли изменения: срок подачи заявки продлили на год.

Стоит напомнить, что на Среднем Урале насчитывается 18 проблемных объектов «долевки». Из них 11 расположены на территории Екатеринбурга, 4 — в Арамиле, по одному — в Первоуральске, Березовском и Нижнем Тагиле. По данным Минстроя РФ, в списке граждан Свердловской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, числятся 4 192 человека. Однако в реестре областного департамента госжилнадзора значится только 172 фамилии.