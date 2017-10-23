Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
"Мощнейшая в своем классе": СМИ о новой российской БМП-3 "Драгун"
"Крупнейший в мире": СМИ об исполине России Ми-26
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
СМИ: Лера Кудрявцева в "платье Золушки" очаровала фанатов
Фанаты возмущены видом Малышевой на съёмках - СМИ
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
12Праздник миллиона огней
08:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский Госжилнадзор расширяет списки обманутых дольщиков

В реестр могут попасть тысячи свердловчан.

Источник: УралИнформБюро

Департамент госжилнадзора Свердловской области официально продлил сроки подачи заявлений от граждан на включение их в реестр обманутых дольщиков до 1 января 2019 года. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соответствии с областным законом № 5-ОЗ от 24 июня 2011 года крайним сроком подачи заявки было 1 января 2018 года. Однако в сентябре 2017 года на очередном заседании Заксобрания Свердловской области в этот закон были внесли изменения: срок подачи заявки продлили на год.

Стоит напомнить, что на Среднем Урале насчитывается 18 проблемных объектов «долевки». Из них 11 расположены на территории Екатеринбурга, 4 — в Арамиле, по одному — в Первоуральске, Березовском и Нижнем Тагиле. По данным Минстроя РФ, в списке граждан Свердловской области, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, числятся 4 192 человека. Однако в реестре областного департамента госжилнадзора значится только 172 фамилии.

Такая разница данных зафиксирована во многих регионах России. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на днях поручил Росреестру и Минстрою РФ уточнить данные по оценке пострадавших и в кратчайшие сроки завершить пообъектный анализ проблемных домов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Реже заживо сгорели три человека
В РАН прогнозируют рекордный рост экономики России
Ядерные бомбардировщики США могут привести в боевую готовность
СМИ: власти обсуждают повышение минимального трудового стажа
Путину предложат реформы избирательной системы
Семьи погибших военных 2 месяца спустя получили письма от Трампа
Российский сухогруз потерпел бедствие в Японии
СМИ: Оксана Пушкина может стать представителем по делам женщин
Спорт
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА В чемпионате России уже сегодня может смениться лидер — в случае победы над «Краснодаром» первую строчку займет «Локомотив»
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь