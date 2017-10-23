Источник: Вести - Пермь

Квартиры получают люди, вынужденные переехать подальше от зоны провала. Конец этого года здесь будет наполнен радостью новоселов. Сегодня заехало 300 человек, а всего будет 1000. Застройщик интенсивно сдает дома.

Квартиры в этом квартале новоселам выдаются метр в метр, с чистовой отделкой. Все необходимые бытовые приборы, огромная лоджия с прекрасным видом на лес.

Официальный подрядчик строительства нового квартала — компания «СтройПанельКомплект». С 2015 года застройщик на сложной площадке возводит четыре 17-этажных дома площадью больше 30 тысяч квадратных метров.

В этом году на все вопросы, связанные с переселением жителей Березников из зоны техногенной аварии, из федерального бюджета было выделено почти 2 миллиарда рублей.

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Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Более 1 миллиарда 200 миллионов уже направлено на эти цели. Во многом благодаря этим ресурсам, плюс краевой бюджет, ресурсы компании “Уралкалий”, нам удалось сделать очень большой шаг вперед в строительстве».

Рядом с домами сегодня активно строится социальная инфраструктура. Переезжая сюда, жители могут улучшить свои жилищные условия.

Геннадий Тушнолобов, председатель Совета директоров АО «Корпорация развития Пермского края»: «Все строительство в городе Березники, все развитие города в дальнейшем будет производиться здесь, в этом микрорайоне. Для этого обеспечена вся инженерная инфраструктура. С мощностью проживания больше 30 тысяч человек».