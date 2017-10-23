Фролов наследовал 19 квартир в Омске

Источник: РИА "Новости"

В собственность Омска в 2017 году поступило 19 нежилых помещений, права на которые не заявили наследники. Департаментом жилищной политики такие квартиры определяются в фонд социального найма.

Также при осмотре пустующих квартир муниципальными чиновниками были обнаружены сберегательные книжки на общую сумму 400 тыс. рублей. Деньги были переданы в Росимущество.