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08:33 (мск), источник: СуперОмск

Фролов наследовал 19 квартир в Омске

В собственность муниципалитета поступило 19 жилых помещений, невостребованных наследниками.

Источник: РИА "Новости"

В собственность Омска в 2017 году поступило 19 нежилых помещений, права на которые не заявили наследники. Департаментом жилищной политики такие квартиры определяются в фонд социального найма.

Также при осмотре пустующих квартир муниципальными чиновниками были обнаружены сберегательные книжки на общую сумму 400 тыс. рублей. Деньги были переданы в Росимущество.

Отметим, что о не востребованных квартирах в администрацию города сообщают сами омичи.

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