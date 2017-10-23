Тысячи жителей Молдовы в понедельник останутся без света

Источник: Sputnik.md

Таким образом, в столице без электроэнергии останутся:

Кишинев, сектор Ботаника: ул. Авигородок 9004 — частично с 09.30 до 17.00.

Кишинев, сектор Ботаника, коммуна Бэчой: ул. Викторией, Штефана чел Маре, Мирча чел Бэтрын, Месаджер, Христо Ботева, Чокырлия, Кишиневская, А. Коробчану — частично с 10.00 до 17.00 (на один час);.

Кишинев, сектор Буюканы: ул. Барьера Скулень, 38; переулок Барьера Скулень, 7, 20−48, 23; Кэлэрашь, 78; Милано, 5,19, 58−68; Торино, 1−29, 2−12 — частично с 09.25 до 17.25.

Кишинев, сектор Буюканы, г. Дурлешты: ул. Хынчешть, 252, 258, 280J — частично с 09.30 до 16.00.

Кишинев, сектор Центр: ул. Друмул Виилор 30−34, 67−97; Фрумоаса, 43−71, 56−88; Хынчешсткое шоссе, 53−58; ул. Валя Дическу, 107−119, 144−160; Докучаева, 13−31, 26−42 — частично с 09.20 до 18.00.

Хынчешсткое шоссе, 256, 256/1 — частично с 09.30 до 16.00.

Кишинев, сектор Центр, г. Кодру: ул. Гренобле, 136, 136/3, 136/4, 136/7, 136/9, 136/16 — частично с 09.20 до 16.00.

Кишинев, сектор Чеканы: ул. Вадул луй Водэ, 17, 17 A, B, F, G, I, J, K, L, P, R, S, T, U, V, Y — частично 09.20 до 17.20.

Кишинев, сектор Чеканы, г. Вадул луй Водэ: ул. 31 Августа, А. Матеевича, Дечебал, Примэверий, Св. Дмитрия, Штефана чел Маре, Вадул луй Водэ — частично с 09.00 до 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Будешты: ул. Алеку Руссо, Будешты, Клопотницей, Клумна, Дечебал, Флорилор, Митрополит Варлаам, Пынтя Павел, Величко — частично с 09.00 до 17.30;.

ул. Богдан Петричейку Хашдеу, Будешты, Г. Асаки, В. Александри — частично с 09.10 до 16.00.

Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Тохатино: с. Тохатино: ул. Букурешть, М. Еминеску, М. Садовяну, Святой Пятницы, Штефан чел Маое — частично с 09.10 до 17.00.

Кишинев, сектор Чеканы, с. Келтуиторь: ул. Букурией, Келтуиторь, Дечебал, Дойна, Думбравилор, Ливиу Деляну, Михай Витязу, Н. Костин Пэчий, Салкмилор, Св. Дмитрия, Св. Георгия, переулок Св. Георгия, Святой Пятницы, Траян, Трандафирилор, переулок Трандафирилор — частично с 09.10 до 17.00.

Кишинев, сектор Рышкановка: ул. Соколень, 14 — частично с 09.00 до 12.00. Переулок Студенцилор, 12, 16/2, 16/3, 16/3A — частично с 13.00 до 17.00.

В течение дня отключения также планируются в Новых Аненах, Кагуле, Кантемире, Комрате, Калараше, Каушанах, Чимишлии, Криулянах, Хынчештах, Яловенах, Леова, Оргееве, Страшенах, Тараклии и Теленештах.

Дольше всех без света останутся жители села Улму (Яловены). У них электричества не будет с 09.00 до 20.00.